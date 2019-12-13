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Пятница, 13.12.2019
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Убийство Шеремета: судья избравший меру пресечения Кузьменко взял самоотвод (Видео)

Убийство Шеремета: судья избравший меру пресечения Кузьменко взял самоотвод (Видео)
17:00 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк взял самоотвод в дело об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк заявил, что берет самоотвод по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Сегодня на заседании он избирал меру пресечения одной из подозреваемых - военному медику и волонтеру Юлии Кузьменко, которая по версии следствия заложила бомбу под машину журналиста.

Об отводе судьи просил и адвокат Кузьменко Влад Добош. Он заявил, что именно Волк давал разрешение на обыск автомобиля Кузьменко и его задержания, а поэтому он может быть предвзятым в рассмотрении дела.

Ходатайство адвоката рассматривать другой судья, станет известно, кто будет выбирать меру.

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Добош на заседании также заявил, что его подзащитная готовы взять на поруки 13 человек, среди которых депутаты от "евросолидарности" Яна Зинкевич, екснардеп от "Самопомощь" Наталья Веселова и бывший депутат Радикальной партии Оксана Корчинский.

Напомним, следствие назвало предполагаемого организатора убийства журналиста Павла Шеремета.

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Суд, Павел Шеремет, Сергей Вовк, Судья Вовк, Убийство Шеремета.
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