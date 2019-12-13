Скандальный полковник ВСУ отстранен от должности

Новости Украины:Полковник ВСУ заявил, что украинские и российские военные и даже боевики легко могут "реинтегрироваться".

Начальника Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Алексея Ноздрачева отстранили от должности из-за высказываний 12 декабря на круглом столе о радикализме в стране и националистов, которые, по его мнению, могут помешать преодолению конфликта и реинтеграции населения Донбасса.

Как сообщает Военная служба правопорядка, начато служебное расследование.

Сам Ноздрачев уже извинился за свои слова и попросил прощения.

"Я допустил большую ошибку - некорректно высказавшись в отношении ветеранов и военнослужащих, выполняющих задачи в борьбе с российской агрессией. Я ошибся в своих высказываниях и прошу мне простить эту ошибку. Это моя вина, и я ее понимаю. Я готов понести наказание. Прошу прощения" , - сказал он.

Отвечая на вопрос журналистки о возможности создания площадки за примирение ветеранов и боевиков, которые могут попасть под амнистию, полковник заявил, что украинские военные могут найти язык с боевиками и российскими военными, но правые могут всему помешать