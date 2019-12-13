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Работники прокуратуры снова будут иметь право на перерасчет пенсий

Работники прокуратуры снова будут иметь право на перерасчет пенсий
18:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Конституционный суд вернул работникам прокуратуры право на перерасчет пенсий.

Конституционный суд вернул работникам прокуратуры право на перерасчет пенсий.

Соответствующее решение принял в пятницу Второй сенат суда по делу по конституционным жалобам Данилюка Степана Ивановича и Литвиненко Алексея Ивановича относительно конституционности положения части двадцатой статьи 86 закона "О прокуратуре" от 14 октября 2014 года, которым предусмотрено, что "условия и порядок перерасчета назначенных пенсий работникам прокуратуры определяются Кабинетом Министров Украины", информирует пресс-служба КС.

В решении суда отмечается, что пенсионное обеспечение работников прокуратуры осуществляется в соответствии со статьей 86 закона, которая в первоначальной редакции предусматривала ряд оснований для пересчета назначенных пенсий. Однако согласно действующей редакции оспариваемого положения закона условия и порядок перерасчета назначенных пенсий работникам прокуратуры уже не регулируются законом, а полномочия по их определению делегированы Кабмину.

Конституционный суд пришел к выводу, что оспариваемое положение закона нарушает конституционные принципы разделения государственной власти в Украине на законодательную, исполнительную и судебную, приводит к нарушению регулирования основ социальной защиты прокуроров, поскольку по его содержанию регулирование порядка перерасчета назначенной пенсии работникам прокуратуры должно осуществляться актом КМУ, а не законом. Поэтому КС решил, что положение части двадцатой статьи 86 закона "О прокуратуре" противоречит статье 6, пункта 14 части первой статьи 92 Конституции.

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В своем решении КС постановил, что до урегулирования парламентом указанного вопроса на законодательном уровне часть двадцатая статьи 86 закона "О прокуратуре" не подлежит применению.

Зато применению подлежит часть двадцатая статьи 86 Закона в первоначальной редакции, в которой говорится, что "назначенные работникам прокуратуры пенсии перечисляются в связи с повышением заработной платы прокурорским работникам на уровне условий и составляющих заработной платы соответствующих категорий работников, проходящих службу в органах и учреждениях прокуратуры на момент возникновения права на перерасчет".

Решение КС является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано.

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Прокуратура, Суд, КСУ, Пенсия.
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