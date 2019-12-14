Скачать
Суббота, 14.12.2019
Кулеба: Мы работаем над организацией полноценного визита Зеленского в Штаты
Кулеба: Мы работаем над организацией полноценного визита Зеленского в Штаты
Убийство Шеремета: Юлии Кузьменко избрали меру пресечения
Убийство Шеремета: Юлии Кузьменко избрали меру пресечения
Атлас: Джошуа не побьет Фьюри или Уайлдера
Атлас: Джошуа не побьет Фьюри или Уайлдера
Известные украинцы в космонавтике: как простой изобретатель помог Армстронгу ступить на поверхность Луны
Известные украинцы в космонавтике: как простой изобретатель помог Армстронгу ступить на поверхность Луны

Вице-маршалок Сейма Польши примет участие в рождественской встрече в Виннице

Вице-маршалок Сейма Польши примет участие в рождественской встрече в Виннице
00:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Вице-маршалок польского Сейма едет в Украину на рождественскую встречу.

Вице-маршалок Сейма Польши Малгожата Госевска планирует посетить 14-15 декабря Винницу, где примет участие в рождественской встрече и открытии мемориальной доски премьер-министру Польши межвоенного периода Валерию Яну Славеку.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе Сейма РП.

"Вице-маршалок Сейма Малгожата Госевска 14-15 декабря посетит консульский округ в Виннице, где примет участие в рождественской встрече. Во время визита вице-маршалок Сейма также примет участие в торжестве открытия мемориальной доски, посвященной Валерию Яну Славеку в селе Струтинка - месте рождения трижды премьера Польши и маршалка Сейма", - говорится в сообщении.

Польша призвала Россию ответить на инициативы Зеленского

Как отмечается, рождественская встреча в Виннице является одной из крупнейших событий, которую проводят этнические поляки в Украине, и она является хорошей возможностью для встречи этнических поляков из Винницкой, Житомирской, Хмельницкой областей и Буковины. В ней принимают участие более 400 человек польского происхождения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Польша, Винница, Малгожата Госевска.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Президент Украины назначил четырех глав районов в двух областях
02 Маруся Зверобой: Хочу встретиться с Зеленским один на один
03 Роман "Доця" о начале войны на Донбассе стал Книгой года BBC-2019
04 Какая сфера "провисает"? В Еврокомиссии дали совет Украине
05 Пристайко: Россия понимает, что требования, записанные в Минске, не являются реальными
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Какая сфера &quot;провисает&quot;? В Еврокомиссии дали совет Украине
В Еврокомиссии дали совет Украине
Меркель объяснила продление санкций против РФ
Меркель объяснила продление санкций против РФ
Где дешевле? Госстат провел аудит украинских АЗС
Где дешевле? Госстат провел аудит украинских АЗС
На YouTube опубликован рейтинг самых просматриваемых видео (Видео)
На YouTube опубликован рейтинг самых просматриваемых видео (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь