Вице-маршалок Сейма Польши примет участие в рождественской встрече в Виннице

Новости Украины:Вице-маршалок польского Сейма едет в Украину на рождественскую встречу.

Вице-маршалок Сейма Польши Малгожата Госевска планирует посетить 14-15 декабря Винницу, где примет участие в рождественской встрече и открытии мемориальной доски премьер-министру Польши межвоенного периода Валерию Яну Славеку.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе Сейма РП.

"Вице-маршалок Сейма Малгожата Госевска 14-15 декабря посетит консульский округ в Виннице, где примет участие в рождественской встрече. Во время визита вице-маршалок Сейма также примет участие в торжестве открытия мемориальной доски, посвященной Валерию Яну Славеку в селе Струтинка - месте рождения трижды премьера Польши и маршалка Сейма", - говорится в сообщении.

Как отмечается, рождественская встреча в Виннице является одной из крупнейших событий, которую проводят этнические поляки в Украине, и она является хорошей возможностью для встречи этнических поляков из Винницкой, Житомирской, Хмельницкой областей и Буковины. В ней принимают участие более 400 человек польского происхождения.