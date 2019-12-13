Скачать
Пятница, 13.12.2019
Субсидии и льготы на коммуналку: что выгоднее оформить
Субсидии и льготы на коммуналку: что выгоднее оформить
Убийство Шеремета: суд избирает меру пресечения задержанным (Видео)
Убийство Шеремета: суд избирает меру пресечения задержанным (Видео)
Семеренко вошла в топ-10 женского спринта в Хохфильцене
Семеренко вошла в топ-10 женского спринта в Хохфильцене
Какой завтра праздник: обычаи, традиции 14 декабря
Какой завтра праздник: обычаи, традиции 14 декабря

Польша призвала Россию ответить на инициативы Зеленского

Польша призвала Россию ответить на инициативы Зеленского
13:08 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Бартош Цихоцкий заявил что, Польша ценит непростые политические шаги украинской власти.

В Польше призывают Россию ответить на положительные инициативы президента Украины Владимира Зеленского, направленные на мирное урегулирование ситуации на Донбассе.

Об этом посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий.

"Мы с большим нетерпением ждем сейчас воплощения решений по режиму прекращения огня, обмену удерживаемыми лицами "всех на всех" и по следующим районам разведения. Много работы для Трехсторонней контактной группы в Минске. И мы очень сильно поощряем Россию ответить на позитивные шаги президента Зеленского и украинского правительства", - сказал Цихоцкий.

По словам посла, Польша ценит и отмечает политически непростые решения украинской стороны о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также по разведению сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

Украина и Польша намерены активизировать экономическое взаимодействие

Как сказал Цихоцкий, пока этап реализации договоренностей "нормандского саммита" не будет выполнен, страны Европейского Союза должны продолжать политику санкций против России.

"Мы также должны быть очень внимательными к тому, что происходит в Крыму, который не был частью переговоров в Париже, но репрессии и милитаризация полуострова продолжаются, и международное сообщество не должно оставлять это без внимания", - сказал Цихоцкий.

Как сообщалось ранее, по результатам "нормандского саммита" 9 декабря в Париже лидеры Украины, Германии, Франции и России согласовали коммюнике, в котором заявили, что поддерживают договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы по разведению сил на трех дополнительных участках на Донбассе до конца марта 2020 года.

Также они поощряют ТКГ способствовать освобождению и обмену удерживаемыми лицами, связанными с конфликтом, до конца года на основе принципа "всех на всех" начиная со "всех установленных на всех установленных".

Песков о Зеленском: Надо не Путину жать руку, а выполнять Минские договоренности

Лидеры стран "нормандской четверки" поддерживают достижение в течение 30 дней договоренности в рамках ТКГ о новых пунктах пропуска через линию разграничения.

Кроме того, стороны заинтересованы в достижении договоренностей в рамках "нормандского формата" и ТКГ по всем правовым аспектам закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.

Они считают необходимым инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство по версии, согласованной "нормандской четверкой" и ТКГ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Польша, Россия, Донбасс, Владимир Зеленский, Бартош Цихоцкий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Крайне осторожно: почему сыр не нужно есть каждый день
02 Какие продукты категорически нельзя совмещать с чаем
03 День Андрея Первозванного 2019: красивые поздравления в стихах и открытках
04 Динамо 1:1 Лугано: события матча (Видео)
05 День Андрея Первозванного: что категорически нельзя делать в этот день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Новый год 2020: во сколько обойдется праздничный стол
Новый год 2020: во сколько обойдется праздничный стол
Зеленский предлагает Раде упростить получение гражданства
Зеленский предлагает Раде упростить получение гражданства
Трамп поздравил Джонсона и анонсировал большое торговое соглашение с Британией
Трамп анонсировал большое торговое соглашение с Британией
Трагедия в Москве: ушла из жизни известная актриса
Трагедия в Москве: ушла из жизни известная актриса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь