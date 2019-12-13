Песков о Зеленском: Надо не Путину жать руку, а выполнять Минские договоренности

Дмитрий Песков говорит, что необходимо выполнять Минские соглашения, а не считать количество рукопожатий с Путиным.

В Кремле заявили, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно думать не о количестве рукопожатий с президентом России Владимиром Путиным, а выполнять Минские соглашения.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Лучше Путину жать руку, не поднимая вопрос о Крыме. Это точно можно сказать. А что касается Донбасса, то мы уже говорили: здесь надо не Путину жать руку, а выполнять Минские договоренности. Тогда можно будет всем друг другу пожать руки и поздравить с тем, что украинцы решили свой внутриукраинский конфликт", - сказал Песков, комментируя слова Зеленского в эфире телеканала"1+1" о том, что он готов десять раз пожать руку российскому президенту, если Украине вернут Донбасс, и 100 раз – если Крым.

На вопрос, при каких условиях Кремль согласится провести дополнительные переговоры для модернизации Минских соглашений, Песков ответил:"Здесь даже надо не Кремль спрашивать".

"Здесь нужна обоюдная воля сторон конфликта, а сторонами конфликта являются, с одной стороны, Киев, а с другой стороны,"самопровозглашенные республики". Под Минским комплексом мер стоит подпись представителей"самопровозглашенных республик". Соответственно, говорить о любых новациях, не узнавая точку зрения и позицию представителей"самопровозглашенных республик", можно, но это малоперспективно", - подчеркнул Песков.

Напомним, в Кремле считают неуместным говорить о победителях и проигравших по итогам встречи в"нормандском формате".