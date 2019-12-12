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В Кремле обрадовались решению Зеленского пустить российских журналистов в страну

В Кремле обрадовались решению Зеленского пустить российских журналистов в страну
13:23 Сегодня Телеграф УНИАН

Дмитрий Песков заявил, что это позитивный знак и выразил надежду, что его ничто не омрачит.

В Кремле приветствуют решение главы Украинского государства Владимира Зеленского допустить российских журналистов в Украину.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В частности, представитель "Рен ТВ" сообщил, что журналист этого российского телеканала беспрепятственно въехал в Украину, но при этом пожаловался Пескову, что представители Офиса президента Украины и других органов власти игнорируют запросы этого канала и не отвечают на телефонные звонки с российских номеров.

В ответ Песков сказал, что пока не может оценить такие действия украинских властей.

Песков прокомментировал "прорыв в российско-украинских отношениях"

"Давайте исходить из того, что журналист действительно въехал – это позитивный знак. Как дальше выстраивается работа - судить по одному дню невозможно. Давайте посмотрим, что будет дальше, есть смысл заранее отправлять какие-то запросы, я не знаю, как выстроена работа в Офисе президента Украины со СМИ", - отметил он.

Вместе с тем Песков позитивно оценил допуск российского журналиста в Украину.

"Пока можно сказать, что сам факт, что после вот этих слов президента Зеленского журналист оперативно, буквально на следующий день смог въехать на территорию на фоне общего запрета и изгнания российских СМИ из Украины – это факт позитивный. Будем надеется, что ничто его не омрачит", - добавил он.

10 декабря на пресс-конференции по итогам встречи в "нормандском формате" в Париже Зеленский пригласил российских журналистов в Украину.

Напомним, Украине и России пока не удалось выйти на решение "проблемы транзитного договора" по газу.

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Журналисты, РФ, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский.
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