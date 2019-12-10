"Проблема транзита газа": у Путина говорят, что решение не найдено

Новости Бизнеса:По словам Пескова, Украине и России не удалось достичь окончательных договоренностей по вопросу транзита газа.

Украине и России пока не удалось выйти на решение "проблемы транзитного договора" по газу.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, удалось ли сторонам на встрече в Париже договориться о снятии взаимных претензий по газовому вопросу и удастся ли заключить новый контракт на транзит и поставки газа.

"Были озвучены подходы сторон, пока не удалось выйти на окончательные договорённости. Позиции сторон сопоставлены, они хорошо известны, они последовательны - что касается российской стороны", - сказал Песков.

Он добавил, что этот вопрос действительно обсуждали президенты двух стран в присутствии главы "Газпрома" Алексея Миллера и его украинского коллеги.

По словам Пескова, условлено, что руководители газовых компаний и профильные министры продолжат работу.

При этом Песков добавил, что уже имело место непродолжительное общение экспертов по этому вопросу.

"Пока не приходится говорить о том, что удалось выйти на решение проблемы транзитного договора и урегулирования вопроса о претензиях в Стокгольмском арбитраже", - сказал он.

Как сообщалось ранее, в конце февраля 2018 года "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долл.

С учетом решения арбитража по контракту на поставку газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу "Нафтогаза" (3 млрд долл., включая проценты).

НАК "Нафтогаз Украины" подал новый арбитражный иск к "Газпрому" с требованием пересмотреть транзитный тариф, по которому Украина недополучила 11,8 млрд долл. Решение ожидается в 2021 году.

6 декабря исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что на очередных переговорах с представителями "Газпрома" украинская сторона заявила о готовности получать газ из России в счет погашения 3 млрд долл. долга по решению Стокгольмского арбитража.

Витренко также подчеркнул, что Украина готова отозвать свой новый иск в арбитраж, если с "Газпромом" будет заключен долгосрочный контракт на транзит газа через нашу страну после 2020 года.

9 декабря в рамках саммита "нормандской четверки" в Париже обсуждался вопрос заключения нового газового контракта. После переговоров Витренко заявил, что была достигнута договоренность продолжить переговоры по транзиту газа. Вместе с тем Зеленский заявил о шансе подписать новый транзитный договор с РФ на лучших условиях, чем были до этих переговоров.

Сегодня, 10 декабря, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина готова к сложным переговорам с Россией по транзиту газа и возможной "газовой войне".

Действующий транзитный контракт Украины с российским "Газпромом" был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.