Украина и Польша намерены активизировать экономическое взаимодействие

Новости Украины:Главы МИД обеих сторон обсудили углубление существующего сотрудничества между странами.

Украина и Польша настроены активизировать экономическое взаимодействие между странами.

Как говорится в сообщении МИД Украины, об этом шла речь на встрече министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем в рамках 26-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня, отдельно остановились на усилении институтов сотрудничества, существующих между Украиной и Польшей, и отметили необходимость активизации экономического взаимодействия, в частности работы Комиссии по экономическому сотрудничеству.

Чапутович заверил в полной поддержке реформ в Украине и ее суверенитета и территориальной целостности.

Напомним, Польша начнет оформлять разрешения украинским грузовым автомобильным перевозчикам.