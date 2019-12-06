Украина и Польша намерены активизировать экономическое взаимодействие

Украина и Польша настроены активизировать экономическое взаимодействие между странами.
Как говорится в сообщении МИД Украины, об этом шла речь на встрече министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем в рамках 26-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.
Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня, отдельно остановились на усилении институтов сотрудничества, существующих между Украиной и Польшей, и отметили необходимость активизации экономического взаимодействия, в частности работы Комиссии по экономическому сотрудничеству.
Чапутович заверил в полной поддержке реформ в Украине и ее суверенитета и территориальной целостности.
Напомним, Польша начнет оформлять разрешения украинским грузовым автомобильным перевозчикам.