Весь епископат ПЦУ соберется на первый Архиерейский собор

Новости Украины:В субботу состоится первый Архиерейский собор ПЦУ.

В субботу, 14 декабря, в митрополичьем доме на территории Святой Софии Киевской состоится расширенный Архиерейский собор с участием всего епископата Православной Церкви Украины и торжественный молебен в Святой Софии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.

"14 декабря 2019 года в митрополичьем доме на территории Святой Софии Киевской, состоится расширенный Архиерейский Собор с участием всего епископата Православной Церкви Украины и торжественный молебен в Святой Софии", говорится в сообщении.

Как известно, к Православной церкви Украины присоединилось 7000 приходских храмов. Об этом сообщил предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

"Коротко о том, что мы, в цифрах по состоянию на октябрь 2019: 7000 приходов, 77 монастырей, 47 епархий - это Православная Церковь Украина сегодня", - заявил Епифаний.

По его словам, из 58 архиереев, которые несут служение в ПЦУ, - 46 правящих, 8 викарных, 4 титулярных. Также 3 архиереи находится на покое.