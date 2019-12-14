Дождливо и сыро: в Украине задержится "ноябрьская" погода

На выходных в Украине будет теплая и влажная погода.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Сегодня в большинстве областей Украины ожидаются дожди, в западных, южных и части северных областей – с мокрым снегом.
Карта осадков 14 декабря
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Карта ветров 14 декабря
Прогноз погоды на субботу, 14 декабря, в городах Украины:
Ужгород – +5...+7, мокрый снег с дождем
Львов – +4...+6, небольшой дождь
Ивано-Франковск – +4...+6, небольшой дождь
Тернополь – +3...+5, облачно, без осадков
Черновцы – +4...+6, облачно, без осадков
Хмельницкий – +4...+6, облачно, без осадков
Луцк – +3...+5, небольшой дождь
Ровно – +3...+5, облачно, без осадков
Житомир – +3...+5, облачно, без осадков
Винница – +4...+6, небольшой дождь
Одесса – +9...+11, небольшой дождь
Николаев – +7...+9, небольшой дождь
Херсон – +8...+10, небольшой дождь
Симферополь – +9...+11, облачно, без осадков
Кропивницкий – +4...+6, небольшой дождь
Черкассы – +4...+6, небольшой дождь
Чернигов – +3...+5, мокрый снег
Суммы – +3...+5, мокрый снег
Полтава – +3...+5, небольшой дождь
Днепр – +4...+6, небольшой дождь
Запорожье – +5...+7, небольшой дождь
Донецк – +4...+6, небольшой дождь
Луганск – +3...+5, небольшой дождь
Харьков – +3...+5, небольшой дождь
Киев – +2...+4, облачно, без осадков
Погода 14 декабря
Температура ночью будет колебаться от 3° тепла до 2° мороза. Днем воздух прогреется до 1-6° тепла, в Закарпатской области – до 8° тепла. В южных областях ночью ожидается 1-6° тепла, днем 6-12°.
В Киеве в субботу без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью около нуля, днем 2-4° тепла.
Погода 15 декабря
В воскресенье 15 декабря в Украине ожидается дождь, в Карпатах возможен снег. В западных областях днем без осадков.
Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, на западе возможны порывы до 15-20 м/с.
Температура ночью от 4° тепла до -1°. Днем потеплеет до 2-7° тепла. На юге ночью 1-6°, днем 7-12° тепла. В Карпатах прохладнее – ночью 0-5° мороза, днем 0-3° тепла.
В Киеве в воскресенье временами дождь, ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днём 4-6°.