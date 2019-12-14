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Дождливо и сыро: в Украине задержится "ноябрьская" погода

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Дождливо и сыро: в Украине задержится "ноябрьская" погода
07:51 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:Влажная, но теплая погода ожидается в Украине в ближайшие дни.

На выходных в Украине будет теплая и влажная погода.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Сегодня в большинстве областей Украины ожидаются дожди, в западных, южных и части северных областей – с мокрым снегом.

Карта осадков 14 декабря

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Карта ветров 14 декабря

Прогноз погоды на субботу, 14 декабря, в городах Украины:

  • Ужгород – +5...+7, мокрый снег с дождем

  • Львов – +4...+6, небольшой дождь

  • Ивано-Франковск – +4...+6, небольшой дождь

  • Тернополь – +3...+5, облачно, без осадков

  • Черновцы – +4...+6, облачно, без осадков

  • Хмельницкий – +4...+6, облачно, без осадков

  • Луцк – +3...+5, небольшой дождь

  • Ровно – +3...+5, облачно, без осадков

  • Житомир – +3...+5, облачно, без осадков

  • Винница – +4...+6, небольшой дождь

  • Одесса – +9...+11, небольшой дождь

  • Николаев – +7...+9, небольшой дождь

  • Херсон – +8...+10, небольшой дождь

  • Симферополь – +9...+11, облачно, без осадков

  • Кропивницкий – +4...+6, небольшой дождь

  • Черкассы – +4...+6, небольшой дождь

  • Чернигов – +3...+5, мокрый снег

  • Суммы – +3...+5, мокрый снег

  • Полтава – +3...+5, небольшой дождь

  • Днепр – +4...+6, небольшой дождь

  • Запорожье – +5...+7, небольшой дождь

  • Донецк – +4...+6, небольшой дождь

  • Луганск – +3...+5, небольшой дождь

  • Харьков – +3...+5, небольшой дождь

  • Киев – +2...+4, облачно, без осадков

Погода 14 декабря 

Температура ночью будет колебаться от 3° тепла до 2° мороза. Днем воздух прогреется до 1-6° тепла, в Закарпатской области – до 8° тепла. В южных областях ночью ожидается 1-6° тепла, днем 6-12°.

В Киеве в субботу без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью около нуля, днем 2-4° тепла.

Погода 15 декабря 

В воскресенье 15 декабря в Украине ожидается дождь, в Карпатах возможен снег. В западных областях днем без осадков.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, на западе возможны порывы до 15-20 м/с.

Зима отменяется: в Украине будет тепло, сыро и туманно

Температура ночью от 4° тепла до -1°. Днем потеплеет до 2-7° тепла. На юге ночью 1-6°, днем 7-12° тепла. В Карпатах прохладнее – ночью 0-5° мороза, днем 0-3° тепла.

В Киеве в воскресенье временами дождь, ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днём 4-6°.

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Все по теме:

Погода, Укргидрометцентр, Мороз, Заморозки, Октябрь, Ноябрь, Туман, Прогноз погоды.
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