Зима отменяется: в Украине будет тепло, сыро и туманно

Новости Украины:В Украину идет влажный воздух, местами ожидается небольшой дождь и туман.

В ближайшие дни на территорию Украины переместится очередная порция теплого и влажного воздуха с юго-запада Европы, так что температура останется выше климатической нормы для этого периода.

Как сообщает Укргидрометцентр, 13 декабря в Украине будет без осадков, лишь днем в южной части и на Закарпатье небольшой дождь, в горах с мокрым снегом. Ночью, утром в большинстве областей, кроме запада, местами туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с, днем в западных областях и Приазовье порывы 15-20 м / с. Температура в течение суток от 1° мороза до 4° тепла (днем на Закарпатье и крайнем юге 3-8 ° тепла).

В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью и днём 0-2° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 13 декабря самая высокая температура днем была 10,0° в 1950 году, самая низкая ночью -24,3° в 1921 году.

Прогноз погоды на 13 декабря, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на пятницу, 13 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +5...+7

Львов – +2...+4

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – +1...+3

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – +1...+3

Луцк – +2...+4

Ровно – +1...+3

Житомир – +1...+3

Винница – 0...+2

Одесса – +4...+6

Николаев – +2...+4

Херсон – +2...+4

Симферополь – +5...+7

Кропивницкий – +1...+3

Черкассы – +1...+3

Чернигов – +1...+3

Суммы – +1...+3

Полтава – +1...+3

Днепр – +2...+4

Запорожье – +1...+3

Донецк – +1...+3

Луганск – +1...+3

Харьков – +1...+3

Киев – 0...+2

В субботу, 14 декабря, временами небольшой дождь, в Карпатах, местами в центральных, северных и восточных областях с мокрым снегом.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 2-7° тепла; в южной части страны ночью 1-6° тепла, днем 7-12°.

В Киеве - небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днём 4-6°.

Прогноз погоды на 14 декабря, фото: meteo.gov.ua

15 декабря в восточных, и Сумской областях умеренный дождь, в западных и в северных, центральных и восточных областях местами с мокрым снегом. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, в южной части и центральных областях на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 2-7° тепла, в южной части страны ночью 1-6°, днем 7-12° тепла.

На Киевщине ночью 15 декабря небольшой дождь и мокрый снег. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 2-7° тепла.

Прогноз погоды на 15 декабря, фото: meteo.gov.ua

Синоптики 16-17 декабря в Украине осадков не прогнозируют, лишь ночью в понедельник в восточных областях небольшой дождь. Температура ночью 0-6° тепла, днем 3-9° тепла, в южных и западных областях местами 10-13°. В столичном регионе 16-17 декабря без осадков. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла.

Прогноз погоды на 16 декабря, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 17 декабря, фото: meteo.gov.ua

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет погода в Украине на Новый год и Рождество.

В конце декабря в Украину придут морозы, на Новый год будет холодно. По его прогнозу, снегопады ожидаются 28-29 декабря, однако на Новый год осадков не будет. 31 декабря средняя температура воздуха достигнет -3…-4 днем и -4…-5 градусов ночью.

На православное Рождество столбики термометров опустятся еще ниже. В среднем температура воздуха будет -6…-8 днем и -12…-13 ночью.