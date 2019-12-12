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Декабрь без снега и мороза: в Украину идет очередное потепление

Декабрь без снега и мороза: в Украину идет очередное потепление
14:49 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В ближайшие дни температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах 0-4 градусов тепла.

С 15-16 декабря в Украине ожидается потепление.

Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Завтра, 13 декабря, температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах 0-4 градусов тепла, в Крыму ожидается +5...+ 10 градусов. В Киеве максимальная дневная температура воздуха будет в пределах 0 ..+1 градусов.

По прогнозу Диденко, осадков в Украине станет больше в субботу-воскресенье, а с 15-16 декабря начнет теплеть.

Напомним, в четверг, 12 декабря, небольшой дождь и мокрый снег ожидается только ночью в западных областях. В восточных областях ночью и утром туман.

Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, на западе и юге возможны порывы 15-20 м/с.

Температура ночью будет колебаться от 3° тепла до 2° мороза, днем ожидается 0-5° тепла. В Закарпатской и Одесской областях, а также в Крыму теплее – до 8°. В Киеве в четверг без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с Температура ночью 1-3° тепла, днём 3-5°.

Длинные каникулы и рабочие субботы: как будут отдыхать украинцы на Новый год и Рождество

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет погода в Украине на Новый год и Рождество.

В конце декабря в Украину придут морозы, на Новый год будет холодно.  По его прогнозу, снегопады ожидаются 28-29 декабря, однако на Новый год осадков не будет. 31 декабря средняя температура воздуха достигнет -3…-4 днем и -4…-5 градусов ночью.

На православное Рождество столбики термометров опустятся еще ниже. В среднем температура воздуха будет -6…-8 днем и -12…-13 ночью

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Погода, Снег, Мороз, Синоптики, Декабрь.
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