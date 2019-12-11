Длинные каникулы и рабочие субботы: как будут отдыхать украинцы на Новый год и Рождество

Новости Украины:Дополнительные выходные на Новый год и Рождество нужно будет отрабатывать три субботних дня.

На рождественские праздники в начале 2020 года украинцев ожидают длинные каникулы. Кабинет министров рекомендовал работодателям пересмотреть выходные дни для сотрудников и значительно увеличить период отдыха для украинцев.

В декабре украинцев ждет 10 выходных дней, три из которых – дополнительные. Соответственно, рабочим будет 21 день.

Первый дополнительный выходной приходится на среду 25 декабря. В этот день католики празднуют Рождество, поэтому с 2017 года, согласно решению Верховной Рады, этот день является выходным.

Также Кабинет Министров назначил перенести два рабочих дня, чтобы с началом Нового года украинцы отдохнули четыре дня подряд. Поэтому рабочие дни 30 и 31 декабря (понедельник и вторник) переносятся на субботу 21 и 28 декабря. Таким образом, постановление Кабинета министров № 7-р предлагает четыре выходных дня – с 29 декабря 2019 года по 1 января 2020 года. Соответственно, отдыхать в декабре мы будем 10 дней. В последний месяц года нас ждет 21 рабочий день.

Выходные дни в декабре:

25 декабря – католическое Рождество;

30 декабря – выходной день, который предварительно отрабатываем в субботу, 28 декабря.

31 декабря – канун Нового года.

Праздники и выходные дни в декабре

1 декабря – Всемирный день борьбы пpотыв СПИДа;

2 декабря – Международный день борьбы зa отмену рабства;

3 декабря – Международный день людей с инвалидностью. Международный день дизайнеров и аниматоров;

4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы. День объятий. День информатики;

5 декабря – День работников статистики;

6 декабря – День Вооруженных сил Украины;

7 декабря – Великомученицы Екатерины;

8 декабря – День благотворительности;

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией. Международный день памяти жертв преступлений геноцида;

10 декабря – День прав человека. Всемирный день футбола. День Нобеля;

11 декабря – Международный день гор. Всемирный день больного бронхиальной астмой;

12 декабря – День Сухопутных войск ВСУ;

13 декабря – Апостола Андрея Первозванного. Всемирный день детского телевидения и радиовещания;

14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии нa ЧАЭС (День ликвидатора);

15 декабря – Международный день чая;

16 декабря – Преподобного Иоанна Молчальника;

17 декабря – Великомученицы Варвары;

18 декабря – День святого Саввы. Международный день мигрантов. День работников органов ЗАГСа;

19 декабря – Святого Николая Чудотворца. День адвокатуры. Международный день помощи бедным;

20 декабря – Международный день солидарности людей;

21 декабря – День рождения кроссворда; День зимнего солнцестояния;

22 декабря – Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы. Иконы Божией Матери "Нечаянная радость";

23 декабря – Всемирный день сноуборда;

24 декабря – католический Сочельник;

25 декабря – католическое Рождество;

26 декабря – День подарков;

27 декабря – Святых мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха;

28 декабря – Международный день кино;

29 декабря – Международный день виолончели;

30 декабря – День бекона;

31 декабря – День приведения мыслей в порядок. День шампанского. Всемирный день медитации за мир на планете.

Согласно утвержденному календарю, новогодние выходные продлятся по четыре дня подряд. Начать отдыхать и готовится к новогодним празднованиям можно будет уже 29 декабря. А четверг, 2 января станет первым рабочим днем в 2020-м году.

Сочельник украинцы будут праздновать на следующей неделе января – в понедельник, а Рождество Христово приходится на вторник. Все граждане Украины будут отдыхать 1 января и 7 января. Учитывая выходные дни, украинцы будут отдыхать в январе 10 дней.

На Святвечер 6 января в Украине будет официальный выходной. Поэтому украинцы будут отдыхать три дня подряд и рабочую неделю начнут в среду 8 января. Впрочем, дополнительный день для отдыха придется отработать. Поэтому, суббота, 11 января будет рабочей. Отработки по субботам будут считаться предпраздничными днями, поэтому будут сокращенными на 1 час.

Календарь выходных и праздничных дней в январе 2020

1 января – Новый год (выходной);

– 6 января – Сочельник (выходной);

– 7 января – Рождество Христово (выходной);

– 8 января – Пресвятой Богородицы Марии;

9 января – Святого апостола Стефана;

14 января – Старый Новый год (Василия);

13 января – Отдание Рождества Христова (Мелании);

18 января – Второй Святой вечер (Щедрый вечер);

19 января – Крещение Господне или Иордан;

20 января – Иоанна Крестителя;

25 января – Великомученицы Татьяны.

Напомним, Новый год 2020 будет годом Белой Крысы по китайскому календарю. Для покровителя года наиболее важна семья и близкие, поэтому Новый год надо провести в кругу семьи. Цвет праздника – белый, металлический и молочный. Крыса – первый знак в китайском календаре. Представителям этого знака присуща борьба за справедливость и сильный характер. Белый цвет символизирует чистоту, искренность и добрые помыслы.

Несмотря на то, что 2020 год высокосный, астрологи говорят, что он является удачным для создания союзов и пополнения в семье. Звезды обещают всем благополучия и финансового достатка. Если правильно продумать, каким образом заработать больше, то Белая Крыса с радостью этому поможет.