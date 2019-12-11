Длинные каникулы и рабочие субботы: как будут отдыхать украинцы на Новый год и Рождество

На рождественские праздники в начале 2020 года украинцев ожидают длинные каникулы. Кабинет министров рекомендовал работодателям пересмотреть выходные дни для сотрудников и значительно увеличить период отдыха для украинцев.
В декабре украинцев ждет 10 выходных дней, три из которых – дополнительные. Соответственно, рабочим будет 21 день.
Первый дополнительный выходной приходится на среду 25 декабря. В этот день католики празднуют Рождество, поэтому с 2017 года, согласно решению Верховной Рады, этот день является выходным.
Также Кабинет Министров назначил перенести два рабочих дня, чтобы с началом Нового года украинцы отдохнули четыре дня подряд. Поэтому рабочие дни 30 и 31 декабря (понедельник и вторник) переносятся на субботу 21 и 28 декабря. Таким образом, постановление Кабинета министров № 7-р предлагает четыре выходных дня – с 29 декабря 2019 года по 1 января 2020 года. Соответственно, отдыхать в декабре мы будем 10 дней. В последний месяц года нас ждет 21 рабочий день.
Выходные дни в декабре:
25 декабря – католическое Рождество;
30 декабря – выходной день, который предварительно отрабатываем в субботу, 28 декабря.
31 декабря – канун Нового года.
Праздники и выходные дни в декабре
Согласно утвержденному календарю, новогодние выходные продлятся по четыре дня подряд. Начать отдыхать и готовится к новогодним празднованиям можно будет уже 29 декабря. А четверг, 2 января станет первым рабочим днем в 2020-м году.
Сочельник украинцы будут праздновать на следующей неделе января – в понедельник, а Рождество Христово приходится на вторник. Все граждане Украины будут отдыхать 1 января и 7 января. Учитывая выходные дни, украинцы будут отдыхать в январе 10 дней.
На Святвечер 6 января в Украине будет официальный выходной. Поэтому украинцы будут отдыхать три дня подряд и рабочую неделю начнут в среду 8 января. Впрочем, дополнительный день для отдыха придется отработать. Поэтому, суббота, 11 января будет рабочей. Отработки по субботам будут считаться предпраздничными днями, поэтому будут сокращенными на 1 час.
Календарь выходных и праздничных дней в январе 2020
Напомним, Новый год 2020 будет годом Белой Крысы по китайскому календарю. Для покровителя года наиболее важна семья и близкие, поэтому Новый год надо провести в кругу семьи. Цвет праздника – белый, металлический и молочный. Крыса – первый знак в китайском календаре. Представителям этого знака присуща борьба за справедливость и сильный характер. Белый цвет символизирует чистоту, искренность и добрые помыслы.
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