"Весна" в декабре: в Украине будет тепло и пасмурно

Новости Украины:В ближайшие сутки в Украине будет пасмурно, преимущественно без осадков.

В ближайшие сутки в Украине сохранится пасмурная погода без существенных осадков, сообщает Укргидрометцентр.

В четверг, 12 декабря, небольшой дождь и мокрый снег ожидается только ночью в западных областях. В восточных областях ночью и утром туман.

Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, на западе и юге возможны порывы 15-20 м/с.

Температура ночью будет колебаться от 3° тепла до 2° мороза, днем ожидается 0-5° тепла. В Закарпатской и Одесской областях, а также в Крыму теплее – до 8°. В Киеве в четверг без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с Температура ночью 1-3° тепла, днём 3-5°.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура в Киеве 12 декабря наблюдалась в 1965 году – 9,5°, сама низкая – в 1927 году и составила -22,6°.

Прогноз погоды на 12 декабря, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на четверг, 12 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +5...+7

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +3...+5

Ровно – +3...+5

Житомир – +3...+5

Винница – +2...+4

Одесса – +4...+6

Николаев – +3...+5

Херсон – +3...+5

Симферополь – +4...+6

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – +2...+4

Чернигов – +2...+4

Сумы – +2...+4

Полтава – +2...+4

Днепр – +2...+4

Запорожье – +2...+4

Донецк – +1...+3

Луганск – +1...+3

Харьков – +2...+4

Киев – +3...+5

В пятницу, 13 декабря, в Украине по-прежнему без осадков, за исключением западных регионов – в Закарпатской области днем дождь, в Карпатах с мокрым снегом.

Ветер останется юго-восточным, 7-12 м/с, с порывами 15-20 м/с на юге и западе. Температура воздуха ночью от 3° тепла до 2° мороза, днём 1-6° тепла, в Одесской области и Крыму до 8°.

В Киеве в пятницу также без осадков, юго-восточный ветер 7-12 м/с. Температура ночью опустится до нуля, днем - 1-3° тепла.

Прогноз погоды на 13 декабря, фото: meteo.gov.ua

14 декабря ночью в Карпатском регионе и южной части, днем в Украине местами небольшие осадки, преимущественно дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем 13 декабря на юге и западе страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла; 14 декабря в южной части ночью 1-6° тепла, днем 6-11°.

В Киеве и Киевской области 14 декабря облачно, местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла.

Прогноз погоды на 14 декабря, фото: meteo.gov.ua

15 декабря в Украине небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом; 16 декабря без осадков. Температура ночью от 5° тепла до 1° мороза, днем 3-9° тепла. В Карпатах без осадков, лишь ночью 15 декабря небольшой снег, температура ночью 0-5° мороза; днем от 1° мороза до 4° тепла.

В Киеве и столичном регионе 15 декабря небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом; 16 декабря без осадков. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 3-8° тепла.

Прогноз погоды на 15 декабря, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 16 декабря, фото: meteo.gov.ua

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет погода в Украине на Новый год и Рождество.

В конце декабря в Украину придут морозы, на Новый год будет холодно. По его прогнозу, снегопады ожидаются 28-29 декабря, однако на Новый год осадков не будет. 31 декабря средняя температура воздуха достигнет -3…-4 днем и -4…-5 градусов ночью.

На православное Рождество столбики термометров опустятся еще ниже. В среднем температура воздуха будет -6…-8 днем и -12…-13 ночью.