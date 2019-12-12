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Четверг, 12.12.2019
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Украину накроет густой туман: где опасней всего

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Украину накроет густой туман: где опасней всего
07:40 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В четверг, 12 декабря, большую часть Украины в первой половине дня накроет туман.

Туман сохранится в Киеве ночью и утром в четверг, 12 декабря, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"До конца суток 11 декабря, ночью и утром 12 декабря в Киеве сохранится туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", – говорится в обнародованном Гидрометцентром в ночь на четверг сообщении.

Стоит отметить, что аналогичная ситуация будет отмечаться на большей части Украины, сообщает Укргидрометцентр.

Как водителям ездить в тумане: советы

Езда в туман или в условиях плохой видимости, – одно из наиболее рискованных упражнений, которые приходится осваивать водителю. Чтобы уберечь себя и своих пассажиров, водителям стоит придерживаться нескольких простых правил:

Уменьшите скорость до такой, чтобы видимого расстояния вам хватило для экстренной остановки.

Включите ближний свет, чтобы сделать свою машину заметной для других участников движения. Если машина укомплектована противотуманными фарами, включите именно их.

Не пытайтесь маневрировать, обгонять или идти на опережение с другими авто.

В загородных поездках в густом тумане пользуйтесь GPS-навигатором, экран которого будет подсказывать общее направление движения, будущие повороты и транспортные развязки.

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Напомним, на 12 декабря синоптики прогнозируют в Украине без осадков, лишь ночью в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях небольшой дождь , местами с мокрым снегом. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, на юге местами кое-где порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла, в Одесской области и в Крыму до 8°.

В Киеве - ночью небольшой дождь, местами с мокрым снегом, днем без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.

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Погода, Туман, Синоптики, ГСЧС.
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