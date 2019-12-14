У кого сегодня день ангела: значение имени и роскошные поздравления

Новости Украины:Деметра – древнегреческая богиня земли и плодородия, поэтому имени Дмитрий часто дают значение "земледелец".

Имя Дмитрий – распространённое русское имя греческого происхождения, означающее "посвящённый богине Деметре".

Народные формы имени Дмитрий в русском языке: Митрий, Митрей. Женская форма имени, употребляется не часто – Деметра, Димитрия, Деметрия. Уменьшительно-ласкательное обращение Миха также используется и для обращения к Михаилу.

Каждый раз, когда вы узнаете, что ваш новый знакомый носит имя Дмитрий, знайте, что перед вами стоит необычайно добрый, активный и имеющий волю к жизни человек. Хотя в жизни Дмитрия сложно сломить, он может замкнуться в себе под грузом навалившихся проблем. Он не в состоянии войти в положение другого человека и может быть излишне суровым. На все события Дмитрий смотрит "со своей колокольни", и в случае, если происходящее ему не нравится, реакция Дмитрия может быть слишком взрывной.

Дмитрий верен дружбе, но жить с ним непросто. С ним можно долго общаться на расстоянии, но сильная воля и упрямство не дадут покоя в домашней обстановке. Дмитрий может быть очень талантлив, умен и сообразителен, но добиться в жизни ничего не сможет, пока не уймет свойственную ему болтливость. Для матерей Дмитрий – воплощение их мечтаний и объект для баловства.

Дмитрий также быстро влюбляется, как и остывает. В отношениях он смело идет к намеченной цели и часто достигает успеха. Но за успехами в жизни этого мужчины, как правило, следуют неудачи, после взлетов – падения. Стабильность не свойственна мужчинам с этим именем.

В делах Дмитрий опирается на логику и совершенно забывает о дипломатии. Он готов идти на риск, его главная цель – быть лучшим, не дать себя превзойти. Хотя Дмитрий не лишен интуиции, но порой о ней забывает. Его главный помощник в делах – его холодный и рациональный ум.

Дмитрий относится к мужчинам с обостренным чувством нравственности. Он не позволит никому шутить на эту тему. Неудивительно, что и первая женщина в его жизни появляется отнюдь не рано.

У Дмитрия не плохие шансы добиться многого на техническом поприще. Он может быть и исследователем, и программистом. В тоже время это весьма деловой человек. Он быстр на решения, всегда помнит о необходимых делах. Дмитрий легко вписывается в любой коллектив, хорошо умеет общаться с людьми. Хотя в лидеры не рвется, по службе продвигается довольно быстро.

Поздравления

Для Дмитрия все поздравления

В такой замечательный праздник,

Желаю любви и везения,

И дней самых добрых и ясных!

Быть сильным, отважным, решительным,

Успешным, всегда обеспеченным,

Пусть дни все летят восхитительно,

И счастье придёт бесконечное!

Дмитрий, Дима, поздравляю,

С твоим праздником тебя,

Будь успешным, важным самым,

В гору пусть идут дела!

Ярких красок и улыбок,

Пожелать хочу тебе,

Чтоб не совершать ошибок,

Не случаться, чтоб беде!

Поздравляю тебя, Дима, с твоим чудесным праздником. Желаю счастья в жизни и успеха в деятельности, достатка в доме и яркого света в душе, искренней любви в сердце и неимоверной бодрости в теле, интересных идей в голове и крепкого здоровья в организме.

Сегодня праздник отмечает Дмитрий,

Его и буду поздравлять,

Желать хочу здоровья, мира,

Поддержку близких ощущать!

Чтобы мечты всегда сбывались,

Чтобы достаток в доме был,

Чтобы плохое забывалось,

Чтоб мир в итоге покорил!

Экспрессивный, яркий, утонченный,

Ты славишься своею добротой,

Ты милый, интересный и хороший,

Упрямый ты слегка порой.

Димуль, сегодня я желаю,

Тебе удачи, мирных дней,

Успеха, легкости, здоровья,

Чтоб жил ты только, веселей.

Летит, летит поздравок

С запада и на восток.

Пожелания для Димы

Тоже не промчатся мимо.

Вот они, скорей держи,

Но как конь, смотри, не ржи.

Все друзья тебе желают,

Чтобы жизнь казалась раем:

Дача, яхта, вездеход,

Самолёт и теплоход,

Евро миллиард в кармане,

Жить на Мальте иль в Панаме...

В общем, чтоб мечты сбывались,

Все желанья исполнялись.

Тебя Деметра охраняет,

Ведь в честь богини имя Димы,

Пускай желанья исполняет —

Они тебе необходимы,

Работа будет плодородной,

Успех сопутствует извечно,

Фортуна будет благородной,

Всегда все будет безупречно!

Ты настойчивый, упорный,

Привлекателен, умен.

Пусть спешит успех огромный

В твою жизнь со всех сторон.

Всем родным с тобой спокойно,

Ведь они, как за стеной.

Пусть тебе живется вольно,

Наш Димуля дорогой!

Дима, с праздником тебя!

Я желаю счастья.

Будь веселым, и тогда

Все уйдут ненастья.

Пусть успех к тебе придет,

Чтоб всего добился.

Радость пусть в душе живет,

И чтоб ты влюбился!

Пусть будут дела в неизменном порядке,

Работа идет удивительно гладко.

Все станешь иметь, что впрямь необходимо,

И будет доволен и радостен, Дима!

Общайся с друзьями, решай все задачи,

Держи на примете красотку-удачу,

Всегда добивайся во всем результата,

Пусть крепнет любовь, подрастет зарплата!

Дмитрий — красавчик, Димочка — модник!

Дима — для каждой дамы угодник!

Дима талантлив во всём и всегда!

К Димке стремятся подруги, друзья!

Дима умом нас своим обольщает,

Дмитрий быть строгим всегда обещает.

Димочка полон энергии, сил!

Дима бывает и невыносим!

Дмитрий — знатный мастер и умелец.

Известно многим, Дима славный перец.

Всегда при деле, не простак —

Турист, охотник и рыбак.

Любимый сын, отец и брат,

Друзьям душевно Дима рад.

И поздравок наш, он оценит,

А мы не подведем, пусть верит.