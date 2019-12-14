У кого сегодня день ангела: значение имени и роскошные поздравления

Имя Дмитрий – распространённое русское имя греческого происхождения, означающее "посвящённый богине Деметре".
Народные формы имени Дмитрий в русском языке: Митрий, Митрей. Женская форма имени, употребляется не часто – Деметра, Димитрия, Деметрия. Уменьшительно-ласкательное обращение Миха также используется и для обращения к Михаилу.
Каждый раз, когда вы узнаете, что ваш новый знакомый носит имя Дмитрий, знайте, что перед вами стоит необычайно добрый, активный и имеющий волю к жизни человек. Хотя в жизни Дмитрия сложно сломить, он может замкнуться в себе под грузом навалившихся проблем. Он не в состоянии войти в положение другого человека и может быть излишне суровым. На все события Дмитрий смотрит "со своей колокольни", и в случае, если происходящее ему не нравится, реакция Дмитрия может быть слишком взрывной.
Дмитрий верен дружбе, но жить с ним непросто. С ним можно долго общаться на расстоянии, но сильная воля и упрямство не дадут покоя в домашней обстановке. Дмитрий может быть очень талантлив, умен и сообразителен, но добиться в жизни ничего не сможет, пока не уймет свойственную ему болтливость. Для матерей Дмитрий – воплощение их мечтаний и объект для баловства.
Дмитрий также быстро влюбляется, как и остывает. В отношениях он смело идет к намеченной цели и часто достигает успеха. Но за успехами в жизни этого мужчины, как правило, следуют неудачи, после взлетов – падения. Стабильность не свойственна мужчинам с этим именем.
В делах Дмитрий опирается на логику и совершенно забывает о дипломатии. Он готов идти на риск, его главная цель – быть лучшим, не дать себя превзойти. Хотя Дмитрий не лишен интуиции, но порой о ней забывает. Его главный помощник в делах – его холодный и рациональный ум.
Дмитрий относится к мужчинам с обостренным чувством нравственности. Он не позволит никому шутить на эту тему. Неудивительно, что и первая женщина в его жизни появляется отнюдь не рано.
У Дмитрия не плохие шансы добиться многого на техническом поприще. Он может быть и исследователем, и программистом. В тоже время это весьма деловой человек. Он быстр на решения, всегда помнит о необходимых делах. Дмитрий легко вписывается в любой коллектив, хорошо умеет общаться с людьми. Хотя в лидеры не рвется, по службе продвигается довольно быстро.
Поздравления
Для Дмитрия все поздравления
В такой замечательный праздник,
Желаю любви и везения,
И дней самых добрых и ясных!
Быть сильным, отважным, решительным,
Успешным, всегда обеспеченным,
Пусть дни все летят восхитительно,
И счастье придёт бесконечное!
Дмитрий, Дима, поздравляю,
С твоим праздником тебя,
Будь успешным, важным самым,
В гору пусть идут дела!
Ярких красок и улыбок,
Пожелать хочу тебе,
Чтоб не совершать ошибок,
Не случаться, чтоб беде!
Поздравляю тебя, Дима, с твоим чудесным праздником. Желаю счастья в жизни и успеха в деятельности, достатка в доме и яркого света в душе, искренней любви в сердце и неимоверной бодрости в теле, интересных идей в голове и крепкого здоровья в организме.
Сегодня праздник отмечает Дмитрий,
Его и буду поздравлять,
Желать хочу здоровья, мира,
Поддержку близких ощущать!
Чтобы мечты всегда сбывались,
Чтобы достаток в доме был,
Чтобы плохое забывалось,
Чтоб мир в итоге покорил!
Экспрессивный, яркий, утонченный,
Ты славишься своею добротой,
Ты милый, интересный и хороший,
Упрямый ты слегка порой.
Димуль, сегодня я желаю,
Тебе удачи, мирных дней,
Успеха, легкости, здоровья,
Чтоб жил ты только, веселей.
Летит, летит поздравок
С запада и на восток.
Пожелания для Димы
Тоже не промчатся мимо.
Вот они, скорей держи,
Но как конь, смотри, не ржи.
Все друзья тебе желают,
Чтобы жизнь казалась раем:
Дача, яхта, вездеход,
Самолёт и теплоход,
Евро миллиард в кармане,
Жить на Мальте иль в Панаме...
В общем, чтоб мечты сбывались,
Все желанья исполнялись.
Тебя Деметра охраняет,
Ведь в честь богини имя Димы,
Пускай желанья исполняет —
Они тебе необходимы,
Работа будет плодородной,
Успех сопутствует извечно,
Фортуна будет благородной,
Всегда все будет безупречно!
Ты настойчивый, упорный,
Привлекателен, умен.
Пусть спешит успех огромный
В твою жизнь со всех сторон.
Всем родным с тобой спокойно,
Ведь они, как за стеной.
Пусть тебе живется вольно,
Наш Димуля дорогой!
Дима, с праздником тебя!
Я желаю счастья.
Будь веселым, и тогда
Все уйдут ненастья.
Пусть успех к тебе придет,
Чтоб всего добился.
Радость пусть в душе живет,
И чтоб ты влюбился!
Пусть будут дела в неизменном порядке,
Работа идет удивительно гладко.
Все станешь иметь, что впрямь необходимо,
И будет доволен и радостен, Дима!
Общайся с друзьями, решай все задачи,
Держи на примете красотку-удачу,
Всегда добивайся во всем результата,
Пусть крепнет любовь, подрастет зарплата!
Дмитрий — красавчик, Димочка — модник!
Дима — для каждой дамы угодник!
Дима талантлив во всём и всегда!
К Димке стремятся подруги, друзья!
Дима умом нас своим обольщает,
Дмитрий быть строгим всегда обещает.
Димочка полон энергии, сил!
Дима бывает и невыносим!
Дмитрий — знатный мастер и умелец.
Известно многим, Дима славный перец.
Всегда при деле, не простак —
Турист, охотник и рыбак.
Любимый сын, отец и брат,
Друзьям душевно Дима рад.
И поздравок наш, он оценит,
А мы не подведем, пусть верит.