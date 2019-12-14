Солнечное затмение 26 декабря: как оно повлияет на знаки Зодиака

Новости Украины:Солнечное затмение 26 декабря будет последним в 2019 году и пройдет в созвездии Козерога.

Влияние затмений на людей неоспоримо, и в уходящем 2019 году нас ожидает кольцевое солнечное затмение. О том, как оно отразится на представителях зодиакального круга, расскажут астрологи.

Увидеть его удастся лишь жителям Забайкалья и Приморья. Особенностью этого затмения будет влияние на общественную жизнь и карьеру, поэтому представителям Знаков Зодиака потребуются осторожность и ответственность. Эксперты сайта рекомендуют узнать о том, как именно затмение повлияет на людей, чтобы подготовиться к возможным трудностям и заранее составить план действий не только на 26 декабря, но и на предшествующие и последующие 2-3 дня.

Овен

Овнам затмение принесет желание доказать окружению свою правоту, и с этим могут возникнуть проблемы. Представителям этого Знака сложно сдерживаться, когда вопрос стоит о личном мнении, и эмоциональные всплески не лучшим образом скажутся на взаимоотношениях. Овнам важно понимать, что спорить и доказывать что-то можно, но для этого не обязательно становиться грубиянами и унижать тех, чье мнение отличается.

Телец

Тельцы во время затмения могут стать заложниками собственных иллюзий, погрузиться в прошлое слишком глубоко, позабыв о настоящем. В связи с этим им важно держать на виду мысль о том, что реальная жизнь гораздо интереснее, чем прошлое, которое никак не изменить и не прожить дважды. Тельцам затмение принесет приятные перспективы, если они начнут знакомиться с новыми людьми, уделят время своим потребностям и попробуют воплотить в жизнь заветную мечту.

Близнецы

Близнецам 26 декабря стоит быть осторожнее. Прошлое напомнит о себе не только воспоминаниями, но и людьми, с некоторыми из которых захочется возобновить общение. Перед тем как сделать этот важный шаг, Близнецам важно вспомнить причину, по которой связь прервалась. Так они смогут уберечь себя от новых ошибок. Кроме того, во время затмения судьба может преподнести сюрпризы в виде дел, в которых Близнецы допустили промахи, и их нужно будет пересмотреть, чтобы вынести полезные уроки и не совершать подобных просчетов впредь.

Рак

Ракам во время затмения стоит держать руку на пульсе, чтобы не упустить возможности наконец разобраться со сложными делами. 26 числа легче легкого исправить ошибки прошлого, но для этого нужно держать равновесие и не позволять эмоциям затмить голос разума. Кроме того, затмение будет отличным знаком начать новый жизненный этап, взяться за тренировки или направить внимание на оздоровление организма.

Лев

Львам во время солнечного затмения придется один на один разбираться с проблемами, не привлекая к их решению посторонних. Такое положение дел может вызвать обиду и даже агрессию, однако Львам важно держать себя в руках. Мобилизовав внутренние ресурсы, Львы смогут справиться с любыми задачами и получить за кропотливую работу заслуженную награду. Ее астрологи рекомендуют направить на отдых и восстановление сил.

Дева

Дев во время затмения спасет вежливость. Множество звонков, дел и обязанностей заставят часто встречаться с людьми, и когда усталость даст о себе знать, может появиться желание нагрубить. Избежать неприятностей и не усложнять и без того суетливую обстановку помогут не только медитации, но и самовнушение. Девам не стоит забывать о том, что их труд окупится, и победа не заставит себя ждать.

Весы

Положение Луны и Солнца сильно влияют на эмоции, и Весы могут столкнуться с критикой в свой адрес. В это затмение астрологи рекомендуют держать свои мысли при себе, чтобы не столкнуться с недопониманием и не стать жертвами недоброжелателей. Весам в этот период важно понимать, что не вся критика будет конструктивной, и если найдутся противники, их стоит выслушать спокойно, чтобы после проанализировать их слова в спокойной обстановке.

Скорпион

Скорпионам затмение 26 декабря принесет испытания в личной жизни. Им астрологи рекомендуют не рубить с плеча и находить компромиссы, чтобы исключить конфликты по пустякам. В такое непростое время важно поддерживать друг друга, и Скорпионы поймут, что мир в семье — залог счастливой жизни, а ссоры могут стать причиной многих проблем.

Стрелец

Стрельцам во время затмения пригодятся собранность и ответственность. 26 числа наступает отличное время для того, чтобы взять ситуацию в свои руки и стать лидерами. Благодаря предприимчивым и активным действиям получится заработать хорошую репутацию и получить награду за приложенные усилия. Помощь окружающим обязательно окупится, и в будущем Стрельцам также помогут выйти из затруднительного положения.

Козерог

Козерогам во время затмения не стоит забывать о том, что среди их окружения нет тех, кто способен прочитать мысли. Если у Козерогов есть страхи и опасения, ими лучше поделиться с близкими, чтобы получить своевременную помощь и поддержку. Такая тактика избавит от множества проблем и убережет от обиды.

Водолей

Водолеям во время затмения астрологи рекомендуют сдерживаться и не начинать ничего глобального. Это связано с тем, что Водолеи могут попросту не рассчитать силы и в конечном итоге зайти в тупик. В этот день и накануне лучше всего заниматься завершением текущих дел, чтобы освободить время для новых начинаний в более благоприятный для этого период.

Рыбы

Рыб затмение зарядит оптимизмом и позитивом, которые так необходимы в конце года. Даже если нет поводов для веселья, улыбка не должна сходить с лица, ведь в приподнятом настроении гораздо проще справляться с делами и противостоять негативу. Тем, кому не хватает решительности, стоит позвать на помощь близких, которые помогут найти силы для решительных действий.

Во время любого затмения важно сохранять бдительность и анализировать ситуацию, а также помнить, что его влияние отражается не только на настоящем, но и на будущем. В связи с этим стоит воспользоваться талисманами удачи, а также исключить любые конфликты, которые могут стать причиной неприятностей.