"Проигрывает государство": в Минветеранов прокомментировали дело Шеремета

Новости Украины:Министр по делам ветеранов Коляда высказал свое мнение по поводу обвинения волонтеров в убийстве Шеремета.

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда отмечает, что доказательная база обвинений волонтерам и ветеранам АТО в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета должна быть абсолютно убедительной, в противном случае репутационные риски государства возрастут в разы.

"Поскольку все из обвиняемых являются безоговорочными авторитетами в ветеранской и волонтерском движении, отделять дело от образа всего движения уже не получится. Чем бы ни закончилась эта дело - проигрывает государство, прежде всего репутационно", - написала Коляда на своей странице в Фейсбуке в субботу утром.

Она также подчеркнула, что Минветеранов будет выполнять свои прямые функции по отношению к бенефициарам. "Мы готовы предоставить весь спектр правовой помощи, не давая при этом оценку дела по существу", - сообщила министр.

Кроме того, Коляда отметила, что учитывая чувствительность темы, общественную значимость фигуры самого Павла Шеремета, а также фигур обвиняемых, уровень доказательной базы в деле должен быть абсолютно убедительным для всех.

"В случае, если будут возникать малейшие сомнения в адекватности обвинений, репутационные риски государства будут увеличены в разы. И последнее. Обращаюсь ко всем - чиновникам, правоохранителям, журналистам, ветеранам, волонтерам. (…) Даже не прошу, требую - следите за формулировками, выверяют каждое слово, когда даете оценку людям и действиям. Есть правовые рамки, а еще морально-этические", - сказано в сообщении.

Министр добавила, что убийство Шеремета должно быть расследованным, но ни у кого должны возникать сомнения относительно доказательной базы.

"Образ ветерана и волонтера - это образ героя и защитника. И он никак не может быть совмещенным с образом убийцы", - подытожила Коляда.