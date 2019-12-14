Скачать
Суббота, 14.12.2019
Президент Украины уважил ликвидаторов Чернобыльской АЭС
Президент Украины уважил ликвидаторов Чернобыльской АЭС
Сегодня - День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
Сегодня - День чествования участников ликвидации Чернобыльской трагедии
Теренс Кроуфорд - Егидиус Каваляускас: анонс чемпионского боя (Видео)
Теренс Кроуфорд - Егидиус Каваляускас: анонс чемпионского боя (Видео)
Какой завтра праздник: обычаи, традиции 15 декабря
Какой завтра праздник: обычаи, традиции 15 декабря

"Проигрывает государство": в Минветеранов прокомментировали дело Шеремета

"Проигрывает государство": в Минветеранов прокомментировали дело Шеремета
11:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Министр по делам ветеранов Коляда высказал свое мнение по поводу обвинения волонтеров в убийстве Шеремета.

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда отмечает, что доказательная база обвинений волонтерам и ветеранам АТО в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета должна быть абсолютно убедительной, в противном случае репутационные риски государства возрастут в разы.

"Поскольку все из обвиняемых являются безоговорочными авторитетами в ветеранской и волонтерском движении, отделять дело от образа всего движения уже не получится. Чем бы ни закончилась эта дело - проигрывает государство, прежде всего репутационно", - написала Коляда на своей странице в Фейсбуке в субботу утром.

Она также подчеркнула, что Минветеранов будет выполнять свои прямые функции по отношению к бенефициарам. "Мы готовы предоставить весь спектр правовой помощи, не давая при этом оценку дела по существу", - сообщила министр.

Кроме того, Коляда отметила, что учитывая чувствительность темы, общественную значимость фигуры самого Павла Шеремета, а также фигур обвиняемых, уровень доказательной базы в деле должен быть абсолютно убедительным для всех.

"В случае, если будут возникать малейшие сомнения в адекватности обвинений, репутационные риски государства будут увеличены в разы. И последнее. Обращаюсь ко всем - чиновникам, правоохранителям, журналистам, ветеранам, волонтерам. (…) Даже не прошу, требую - следите за формулировками, выверяют каждое слово, когда даете оценку людям и действиям. Есть правовые рамки, а еще морально-этические", - сказано в сообщении.

Прокурор назвал имя подрывника автомобиля Шремета

Министр добавила, что убийство Шеремета должно быть расследованным, но ни у кого должны возникать сомнения относительно доказательной базы.

"Образ ветерана и волонтера - это образ героя и защитника. И он никак не может быть совмещенным с образом убийцы", - подытожила Коляда.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Павел Шеремет, Убийство Шеремета, Убийство Павла Шеремета, Минветеранов, Оксана Коляда, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Незавидный "интерьер" жителей Северной Кореи: реальные фото
02 Планета все еще полна загадок: 25 видов живых существ, открытых в этом году
03 Долой таблетки: продукты, которые способны заменить лекарства
04 Президент Украины назначил четырех глав районов в двух областях
05 Недостаток калия в организме: важные признаки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гончарук рад победе Джонсона на парламентских выборах в Британии
Гончарук рад победе Джонсона на выборах в Британии
Украинский военный получил боевую травму на фронте
Украинский военный получил боевую травму на фронте
Дождливо и сыро: в Украине задержится &quot;ноябрьская&quot; погода
В Украине задержится "ноябрьская" погода
В Сети появилась рождественская открытка семьи Уэст (Фото)
В Сети появилась рождественская открытка семьи Уэст (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь