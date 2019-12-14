Скачать
Суббота, 14.12.2019
Президент Украины уважил ликвидаторов Чернобыльской АЭС
Президент Украины уважил ликвидаторов Чернобыльской АЭС
Сегодня - День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
Сегодня - День чествования участников ликвидации Чернобыльской трагедии
Теренс Кроуфорд - Егидиус Каваляускас: анонс чемпионского боя (Видео)
Теренс Кроуфорд - Егидиус Каваляускас: анонс чемпионского боя (Видео)
Какой завтра праздник: обычаи, традиции 15 декабря
Какой завтра праздник: обычаи, традиции 15 декабря

"Историческое событие": Епифаний о создании единой поместной церкви (Видео)

"Историческое событие": Епифаний о создании единой поместной церкви (Видео)
11:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Митрополит Епифаний в годовщину напомнил, как создавали единую поместную церковь.

Всевышний год назад подарил нашему народу осуществление мечты многих поколений украинцев, и по результатам Объединительного Собора была создана поместная церковь.

Об этом Блаженнейший митрополит киевский и всея Украины Епифаний написал на своей странице в Facebook.

"Господь даровал нам осуществление мечты многих поколений украинцев, и по результатам Объединительного Собора, состоявшегося в храме Святой Софии в Киеве, мы сейчас имеем единую поместную Украинскую Православную Церковь", - написал Епифаний.

Он отметил, что хорошо помнит искренние эмоции добра, благодарности и поддержки, которые били ключом год назад на Софийской площади, где тысячи людей в течение нескольких часов ожидали положительных новостей от решения Собора. "И в тот день, 15 декабря, произошло действительно историческое для всех событие: мы все вместе сумели засвидетельствовать факт единения трех ветвей украинского православия", - подчеркнул митрополит.

ПЦУ приглашает прихожан на знаковое событие для всех христиан

Как известно, 15 декабря 2018 года состоялся Объединительный собор украинских православных церквей. Был принят Устав единой поместной церкви и избран ее предстоятель - Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. В октябре 2018 года Синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украине, а также официально утвердил, что церковью-матерью Украины является Константинополь. 6 января 2019 года в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей торжественно вручил Епифанию Томос о признании канонической автокефалии ПЦУ. 3 февраля состоялась интронизация Епифания.

По состоянию на октябрь Православная церковь Украины насчитывала семь тысяч приходов, 47 епархий и 77 монастырей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Епифаний, ПЦУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Незавидный "интерьер" жителей Северной Кореи: реальные фото
02 Планета все еще полна загадок: 25 видов живых существ, открытых в этом году
03 Долой таблетки: продукты, которые способны заменить лекарства
04 Президент Украины назначил четырех глав районов в двух областях
05 Недостаток калия в организме: важные признаки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гончарук рад победе Джонсона на парламентских выборах в Британии
Гончарук рад победе Джонсона на выборах в Британии
Украинский военный получил боевую травму на фронте
Украинский военный получил боевую травму на фронте
Дождливо и сыро: в Украине задержится &quot;ноябрьская&quot; погода
В Украине задержится "ноябрьская" погода
В Сети появилась рождественская открытка семьи Уэст (Фото)
В Сети появилась рождественская открытка семьи Уэст (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь