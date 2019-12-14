"Историческое событие": Епифаний о создании единой поместной церкви (Видео)

Новости Украины:Митрополит Епифаний в годовщину напомнил, как создавали единую поместную церковь.

Всевышний год назад подарил нашему народу осуществление мечты многих поколений украинцев, и по результатам Объединительного Собора была создана поместная церковь.

Об этом Блаженнейший митрополит киевский и всея Украины Епифаний написал на своей странице в Facebook.

"Господь даровал нам осуществление мечты многих поколений украинцев, и по результатам Объединительного Собора, состоявшегося в храме Святой Софии в Киеве, мы сейчас имеем единую поместную Украинскую Православную Церковь", - написал Епифаний.

Он отметил, что хорошо помнит искренние эмоции добра, благодарности и поддержки, которые били ключом год назад на Софийской площади, где тысячи людей в течение нескольких часов ожидали положительных новостей от решения Собора. "И в тот день, 15 декабря, произошло действительно историческое для всех событие: мы все вместе сумели засвидетельствовать факт единения трех ветвей украинского православия", - подчеркнул митрополит.

Как известно, 15 декабря 2018 года состоялся Объединительный собор украинских православных церквей. Был принят Устав единой поместной церкви и избран ее предстоятель - Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. В октябре 2018 года Синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украине, а также официально утвердил, что церковью-матерью Украины является Константинополь. 6 января 2019 года в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей торжественно вручил Епифанию Томос о признании канонической автокефалии ПЦУ. 3 февраля состоялась интронизация Епифания.

По состоянию на октябрь Православная церковь Украины насчитывала семь тысяч приходов, 47 епархий и 77 монастырей.