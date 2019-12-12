ПЦУ приглашает прихожан на знаковое событие для всех христиан

Новости Украины:Православная церковь Украины в субботу проведет расширенный Архиерейский собор.

Православная церковь Украины 14 декабря проведет расширенный Архиерейский собор по случаю годовщины Объединительного собора, на котором было утверждено создание Поместной Украинской Православной Церкви и был избран ее предстоятель - Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ на своей странице в Facebook.

"В воскресенье, 15 декабря, полнота нашей Церкви будет отмечать знаковое событие - годовщину Собора, который год тому назад утвердил церковное единение трех ветвей украинского православия в Православной церкви Украины. На этом Соборе был принят Устав Единой поместной церкви и избран ее предстоятель - Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. По этому случаю накануне, 14 декабря 2019 года, в Киеве состоится расширенный Архиерейский собор с участием всего епископата Украинской православной церкви, пройдет торжественный молебен в Святой Софии, а также всенощное бдение в кафедральном храме ПЦУ - Свято-Михайловском Златоверхом соборе", - говорится в сообщении.

Ожидается, что после завершения заседания Архиерейского собора в доме митрополита на территории Святой Софии Киевской состоится пресс-конференция.

Как известно, 15 декабря 2018 года в Софии Киевской состоялся Объединительный собор по созданию Поместной Украинской Православной Церкви и избрание ее главы. В Соборе приняли участие иерархи трех церковных юрисдикций, УПЦ КП, УПЦ МП и УАПЦ, иерархи Константинопольского патриархата Даниил Зелинский, Илларион Рудник и митрополит Галльский Эммануил.

Приглашение на Объединительный собор вернули 56 архиереев Украинской православной церкви МП. А предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий вернул Вселенскому Патриарху Варфоломею письмо-приглашение для участия в Объединительном соборе.

11 октября 2018 года Синод Вселенского патриархата поддержал продление предоставления автокефалии Украины, а также официально утвердил, что Церковью-матерью Украины является Константинополь. Также Синод признал недействительной анафему главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.