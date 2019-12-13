Безопасно ли покупать банковское оборудование Б/У?

Многие ищут, где купить б/у устройства, которое более доступное по стоимости, нежели новое. Но покупая технику б/у нельзя быть уверенным в ее работоспособности. Приобретая банковское оборудование в Эко-Трейдинг, вы получаете качественную технику по самым доступным ценам. Компания специализируется на продаже валютоматов, счетчиков банкнот, детекторов валют, счетчиков монет, сортировщиков купюр и упаковщиков. Данное оборудование позволяет ускорить процесс обработки денежных средств.

Как выбрать б/у оборудование?

При выборе банковского оборудования б/у следует:

Проверить работу функционала. По возможности необходимо испробовать все функции оборудования на работоспособность: провести проверку купюр, пересчитать банкноты.Заранее изучить технические характеристики и инструкцию той модели устройства, которое планируете покупать. Это позволит акцентировать внимание на функциях оборудования, проверить их и задать вопросы продавцу по поводу настроек.Расспросить продавца о сроке эксплуатации оборудования, как с ним обращались, есть ли на него гарантия, где его покупали, как интенсивно использовали.

Помните, что банковское оборудование приходит в негодность из-за износа внутренних элементов. Поэтому важно знать, как часто проводилось сервисное обслуживание б/у устройства. Внимательно изучите не только внешний вид корпуса, но и состояние внутренних деталей, обратив внимание: ходовой винт, вал, станину.

Элементы не должны иметь механических повреждений, царапин и неровностей. Например, машинка для счета купюр должна работать тихо, если слышно потрескивание значит, внутренний элемент не исправен и такая техника долго не проработает. При покупке б/у техники лучше воспользоваться услугами специалиста, который сможет определить потенциал и износ устройства.

Где лучше приобрести банковское оборудование?

Купить качественное и надежное оборудование можно в интернет-магазине «Эко-Трейдинг», который специализируется на продажах техники от известных производителей. Специалисты компании также оказывают услуги по подбору модели устройства и предоставляют сервисное обслуживание. Среди широкого ассортимента товаров можно подобрать технику любого класса в зависимости от требований и финансовых возможностей.

Купить оборудование можно в режиме онлайн через специальную форму заказа либо по телефону. Доставляется товар проверенными транспортными компаниями в любой уголок страны.