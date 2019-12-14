ТКГ определится с формулой обмена пленными к 18 декабря

Новости Украины:По словам Алексея Резникова Украина будет придерживаться принципа, где каждый украинский солдат ценнее ста чужих.

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе определится с формулой обмена пленными по итогам заседания в Минске 18 декабря.

Об этом в интервью одному из украинских изданий заявил представитель Украины в политической подгруппе Алексей Резников.

По его словам, формула обмена пленными будет понятна после работы контактной группы 18 декабря.

"Моя коллега, адвокат-юрист Валерия Лутковская, должна будет финализировать эту историю. И это будет тяжелая миссия", - отметил Резников.

По его словам, в вопросе обмена пленными Украина будет придерживаться американского или израильского принципа, где каждый украинский солдат или узник ценнее, "ста чужих".

"Базовая инициатива украинской делегации была такой: главное - отдайте всех наших. Ну и уберите всех своих. Мы с этим согласны, причем даже не будем спорить о соразмерности обмена - кого больше или меньше, - нам важны наши люди", - подчеркнул Резников.

Он также заявил, что успеть провести обмен до конца года "трудно, но возможно".

Напомним, Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров указывает на то, что коммюнике, подписанное по результатам нормандского саммита, исключает крымских татар из будущего обмена удерживаемыми лицами.