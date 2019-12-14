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Епифаний призвал Филарета к примирению

Епифаний призвал Филарета к примирению
16:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Инстаграм

Новости Украины:Хотя почетный патриарх Филарет отсутствовал на Соборе.

На Соборе по случаю годовщины создания единой поместной церкви, который состоялся в Национальном заповеднике "София Киевская", прописали в постановлении призыв к почетному Патриарху Филарету и его окружению к примирению.

Об этом Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний сообщил на брифинге в субботу.

"Почетный патриарх Филарет отсутствовал на Соборе. В постановлении мы даже прописали, что призываем почетного Патриарха и его окружение к примирению и прекращению самоизоляции, подтвердив гарантии положения почетного Патриарха Филарета и обеспечения условий его жизни и деятельности в связи с завершением процедуры ликвидации религиозной организации Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата" - сказал Епифаний.

Митрополит сообщил об окончательном юридическом прекращении религиозных организаций "Киевская патриархия УПЦ КП" и "Патриархия УАПЦ". Но, согласно решению Синода ПЦУ, Филарет имеет право пожизненного проживания и использования для своей деятельности комплекса зданий по адресу: Киев, улица Пушкинская, 36, и имеет пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе города Киева.

Епифаний, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что долгое время не общался с патриархом. "После проведения так называемого розъединительного собрания во Владимирском соборе у нас не было общения", - сказал он.

Митрополит Епифаний объявил об окончательной ликвидации УПЦ КП и УАПЦ

В начале января 2019 года вновь созданная Православная церковь Украины получила Томос об автокефалии от Вселенского патриарха.

Однако уже 14 мая почетный патриарх Филарет обнародовал обращение, в котором объявил, что Киевский патриархат продолжает существовать, а он сам остается действующим патриархом.

В свою очередь, ПЦУ на заседании Синода 24 мая выразила полную поддержку своему предстоятелю, митрополиту Епифанию.

29 мая предстоятель ПЦУ издал указ, согласно которому документы от имени религиозного объединения "Украинская православная церковь Киевского патриархата", изданные после 30 января 2019 года, являются недействительными.

20 июня бывший предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что созванный им "поместный собор" отменил решение о ликвидации УПЦ КП и восстановил ее деятельность.

24 июня Священный синод Православной церкви Украины принял решение подчинить ПЦУ все приходы и монастыри Киевского патриархата.

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Церковь, Филарет, Религия, Епифаний, ПЦУ.
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