Митрополит Епифаний объявил об окончательной ликвидации УПЦ КП и УАПЦ

Новости Украины:Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний объявил об окончательной ликвидации УПЦ Киевского патриархата и УАПЦ.

Метрополит Православной церкви Украины Епифаний сообщил, что УПЦ КП и УАПЦ прекращают свою существование в юридической плоскости. Такое заявление сделал заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зорий, на своей страничке в Фейсбук.

"На заседании Архиерейского Собора Митрополит Епифаний сообщил о юридическом прекращении религиозных организаций "Киевская Патриархия УПЦ КП" и "Патриархии УАПЦ". - сообщил Зорий.