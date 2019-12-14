Митрополит Епифаний объявил об окончательной ликвидации УПЦ КП и УАПЦ

Метрополит Православной церкви Украины Епифаний сообщил, что УПЦ КП и УАПЦ прекращают свою существование в юридической плоскости. Такое заявление сделал заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зорий, на своей страничке в Фейсбук.
"На заседании Архиерейского Собора Митрополит Епифаний сообщил о юридическом прекращении религиозных организаций "Киевская Патриархия УПЦ КП" и "Патриархии УАПЦ". - сообщил Зорий.
Объявление о прекращении существования двух патриархий Епифаний сделал во время заседания расширенного Архиерейского собора, проходит 14 декабря в Киеве по случаю годовщины создания единой поместной церкви.
Заря также опубликовал данные из Единого госреестра юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований Минюста.
Напомним,Патриарх Филарет бессознательно стал "рукой Кремля", а за его спиной устроили игру пророссийские силы, выступающие против митрополита Епифания.