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Митрополит Епифаний объявил об окончательной ликвидации УПЦ КП и УАПЦ

Митрополит Епифаний объявил об окончательной ликвидации УПЦ КП и УАПЦ
14:00 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний объявил об окончательной ликвидации УПЦ Киевского патриархата и УАПЦ.

Метрополит Православной церкви Украины Епифаний сообщил, что УПЦ КП и УАПЦ прекращают свою существование в юридической плоскости. Такое заявление сделал заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зорий, на своей страничке в Фейсбук.

"На заседании Архиерейского Собора Митрополит Епифаний сообщил о юридическом прекращении религиозных организаций "Киевская Патриархия УПЦ КП" и "Патриархии УАПЦ". - сообщил Зорий.

Объявление о прекращении существования двух патриархий Епифаний сделал во время заседания расширенного Архиерейского собора, проходит 14 декабря в Киеве по случаю годовщины создания единой поместной церкви.

"Историческое событие": Епифаний о создании единой поместной церкви (Видео)

Заря также опубликовал данные из Единого госреестра юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований Минюста.

Напомним,Патриарх Филарет бессознательно стал "рукой Кремля", а за его спиной устроили игру пророссийские силы, выступающие против митрополита Епифания.

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Церковь, УПЦ, УАПЦ, Епифаний, ПЦУ, Метрополит Епифаний.
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