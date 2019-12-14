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ПЦУ опубликовала постановления Архиерейского собора

ПЦУ опубликовала постановления Архиерейского собора
18:42 Сегодня Телеграф

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Православная церковь Украины (ПЦУ) опубликовала постановления Архиерейского собора церкви, который состоялся в субботу, 14 декабря, в киевском соборе Святой Софии. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

В постановлении собора ПЦУ указано, что: "Одобрить работу Предстоятеля, Митрополита Киевского и всея Украины Епифания за период с Объединительного Собора (15 декабря 2018 года) и Киевской Митрополии УПЦ (ПЦУ). Засвидетельствовать полную поддержку Предстоятелю, Блаженнейшему Епифанию, Митрополиту Киевскому и всея Украины".

Также в постановлении говорится, что ПЦУ руководствуется собственным уставом, который был принят 15 декабря прошлого года.

"В своих жизни и деятельности Поместная Украинская Православная Церковь (Православная Церковь Украина) руководствуется Священным Писанием и Преданием, канонами Православной Церкви, собственным уставом, принятым Объединяющим Собором 15 декабря 2018 года и соответственно зарегистрированным государством, Патриаршим и Синодальным Томосом об автокефалии от 6 января 2019 года, решениями собственных уставных органов", - говорится в сообщении.

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Также в постановлении добавили, что Поместная УПЦ сохраняет внутреннее единство и "призывает епископат, духовенство и верных все вопросы, которые возникают, обсуждать и решать в духе завещанной Господом нашим Иисусом Христом братской любви, избегая разжигание вражды, противостояния и разделения".

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Церковь, УПЦ, Собор, Религия, Православная церковь, ЦПУ.
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