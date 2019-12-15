В Украине теперь можно пожаловаться на состояние дорог онлайн

Новости Украины:Укравтодор разрешил жаловаться на плохие дороги онлайн.

Пожаловаться на состояние дорожного покрытия теперь любой водитель сможет онлайн. «Укравтодор» совместно с популярной навигационной системой Waze запустили новый сервис для водителей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Пока система работает в тестовом режиме только в двух областях: Львовской и Днепропетровской. В дальнейшем подавать жалобы на состояние дорожного покрытия, в том числе и информировать о гололедице или ограничении движение из-за аварии, смогут водители во всех регионов Украины. Вся информация подается с точными GPS-координатами, фотографиями и комментария водителей, которые их добавили.

По мнению главы «Укравтодора» Александра Кубракова, это позволит агентству оперативнее реагировать на жалобы граждан и сосредоточить внимание в первую очередь на проблемных участках дорог.

Напомним, что в «Укравтодоре» круглосуточно работает аналитико-диспетчерская служба, которая принимает жалобы от граждан.