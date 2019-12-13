Водителей предупредили об опасности на дорогах

Новости Украины:В Укравтодоре предупреждают водителей об ухудшении погодных условий.

Автодороги государственного значения на утро пятницы, 13 декабря, в большинстве областей Украины мокрые. Проезд обеспечен. Об этом пресс-служба Укравтодора.

"По состоянию на 6:00 13 декабря слабый дождь наблюдается в Закарпатской и Житомирской областях. На остальной территории страны без осадков. Средняя температура воздуха колеблется от -1° до +4°С. Покрытие на автодорогах государственного значения в большинстве областей мокрое. На перевальных участках дорог без осадков. Температура воздуха от -5°С до +2°С. Покрытие мокрое", - сообщили дорожники.

На дорогах государственного значения, как отмечается, выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами.

"Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробок в движении не зафиксировано", - добавили в агентстве.

Напомним, 13 декабря в Украине будет без осадков, лишь днем в южной части и на Закарпатье небольшой дождь, в горах с мокрым снегом. Ночью, утром в большинстве областей, кроме запада, местами туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с, днем в западных областях и Приазовье порывы 15-20 м / с. Температура в течение суток от 1° мороза до 4° тепла (днем на Закарпатье и крайнем юге 3-8 ° тепла).

В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью и днём 0-2° тепла.