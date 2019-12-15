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Температура до +7°, но дождливо: синоптики дали прогноз на ближайшие дни
08:08 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:В Киеве в воскресенье временами ожидается дождь, в Карпатах – с мокрым снегом.

Сегодня в Украине продолжит господствовать теплая и влажная воздушная масса с юго-запада Европы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В воскресенье временами дождь, в Карпатах и на севере Левобережья с мокрым снегом, лишь днем в западной части без осадков. В южных и центральных областях ночью и утром туман.

Карта осадков 15 декабря

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Карта ветров 15 декабря

Прогноз погоды на воскресенье, 15 декабря, в городах Украины:

  • Ужгород – +5...+7, переменная облачность

  • Львов – +6...+8, переменная облачность

  • Ивано-Франковск – +6...+8, переменная облачность

  • Тернополь – +6...+8, переменная облачность

  • Черновцы – +6...+8, переменная облачность

  • Хмельницкий – +5...+7, переменная облачность

  • Луцк – +5...+7, переменная облачность

  • Ровно – +5...+7, переменная облачность

  • Житомир – +5...+7, дождь

  • Винница – +6...+8, дождь

  • Одесса – +10...+12, дождь

  • Николаев – +9...+11, дождь

  • Херсон – +9...+11, дождь

  • Симферополь – +9...+11, дождь

  • Кропивницкий – +6...+8, дождь

  • Черкассы – +5...+7, дождь

  • Чернигов – +4...+6, дождь

  • Суммы – +3...+5, дождь

  • Полтава – +5...+7, дождь

  • Днепр – +6...+8, дождь

  • Запорожье – +8...+10, дождь

  • Донецк – +5...+7, дождь

  • Луганск – +4...+6, дождь

  • Харьков – +5...+7, дождь

  • Киев – +5...+7, дождь

Погода 15 декабря

Температура воздуха ночью 0-5° тепла, днем 3-8°; в южной части страны ночью 2-7°, днем 7-12° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 0-3° тепла.

В Киеве - ночью и утром временами дождь; температура воздуха ночью 2-4° тепла, днем 5-7°.

Погода 16 декабря

В понедельник, 16 декабря, без существенных осадков, лишь ночью в восточных областях небольшой дождь.

Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/с.

Дождливо и сыро: в Украине задержится "ноябрьская" погода

Температура воздуха ночью от 2° мороза до 3° тепла, на юге и в Прикарпатье местами 4-7° тепла; днем 5-10°, в большинстве западных и южных областей 8-13° тепла. В Карпатах ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 2-7° тепла.

В Киеве - без существенных осадков; температура воздуха ночью 0-2° тепла, днем 6-8°.

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Погода, Укргидрометцентр, Мороз, Заморозки, Октябрь, Ноябрь, Туман, Прогноз погоды.
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