Температура до +7°, но дождливо: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

Сегодня в Украине продолжит господствовать теплая и влажная воздушная масса с юго-запада Европы.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В воскресенье временами дождь, в Карпатах и на севере Левобережья с мокрым снегом, лишь днем в западной части без осадков. В южных и центральных областях ночью и утром туман.
Карта осадков 15 декабря
Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.
Карта ветров 15 декабря
Прогноз погоды на воскресенье, 15 декабря, в городах Украины:
Ужгород – +5...+7, переменная облачность
Львов – +6...+8, переменная облачность
Ивано-Франковск – +6...+8, переменная облачность
Тернополь – +6...+8, переменная облачность
Черновцы – +6...+8, переменная облачность
Хмельницкий – +5...+7, переменная облачность
Луцк – +5...+7, переменная облачность
Ровно – +5...+7, переменная облачность
Житомир – +5...+7, дождь
Винница – +6...+8, дождь
Одесса – +10...+12, дождь
Николаев – +9...+11, дождь
Херсон – +9...+11, дождь
Симферополь – +9...+11, дождь
Кропивницкий – +6...+8, дождь
Черкассы – +5...+7, дождь
Чернигов – +4...+6, дождь
Суммы – +3...+5, дождь
Полтава – +5...+7, дождь
Днепр – +6...+8, дождь
Запорожье – +8...+10, дождь
Донецк – +5...+7, дождь
Луганск – +4...+6, дождь
Харьков – +5...+7, дождь
Киев – +5...+7, дождь
Погода 15 декабря
Температура воздуха ночью 0-5° тепла, днем 3-8°; в южной части страны ночью 2-7°, днем 7-12° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 0-3° тепла.
В Киеве - ночью и утром временами дождь; температура воздуха ночью 2-4° тепла, днем 5-7°.
Погода 16 декабря
В понедельник, 16 декабря, без существенных осадков, лишь ночью в восточных областях небольшой дождь.
Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью от 2° мороза до 3° тепла, на юге и в Прикарпатье местами 4-7° тепла; днем 5-10°, в большинстве западных и южных областей 8-13° тепла. В Карпатах ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 2-7° тепла.
В Киеве - без существенных осадков; температура воздуха ночью 0-2° тепла, днем 6-8°.