Температура до +7°, но дождливо: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

Новости Украины:В Киеве в воскресенье временами ожидается дождь, в Карпатах – с мокрым снегом.

Сегодня в Украине продолжит господствовать теплая и влажная воздушная масса с юго-запада Европы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В воскресенье временами дождь, в Карпатах и на севере Левобережья с мокрым снегом, лишь днем в западной части без осадков. В южных и центральных областях ночью и утром туман.

Карта осадков 15 декабря

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Карта ветров 15 декабря

Прогноз погоды на воскресенье, 15 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +5...+7, переменная облачность

Львов – +6...+8, переменная облачность

Ивано-Франковск – +6...+8, переменная облачность

Тернополь – +6...+8, переменная облачность

Черновцы – +6...+8, переменная облачность

Хмельницкий – +5...+7, переменная облачность

Луцк – +5...+7, переменная облачность

Ровно – +5...+7, переменная облачность

Житомир – +5...+7, дождь

Винница – +6...+8, дождь

Одесса – +10...+12, дождь

Николаев – +9...+11, дождь

Херсон – +9...+11, дождь

Симферополь – +9...+11, дождь

Кропивницкий – +6...+8, дождь

Черкассы – +5...+7, дождь

Чернигов – +4...+6, дождь

Суммы – +3...+5, дождь

Полтава – +5...+7, дождь

Днепр – +6...+8, дождь

Запорожье – +8...+10, дождь

Донецк – +5...+7, дождь

Луганск – +4...+6, дождь

Харьков – +5...+7, дождь

Киев – +5...+7, дождь

Погода 15 декабря

Температура воздуха ночью 0-5° тепла, днем 3-8°; в южной части страны ночью 2-7°, днем 7-12° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 0-3° тепла.

В Киеве - ночью и утром временами дождь; температура воздуха ночью 2-4° тепла, днем 5-7°.

Погода 16 декабря

В понедельник, 16 декабря, без существенных осадков, лишь ночью в восточных областях небольшой дождь.

Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью от 2° мороза до 3° тепла, на юге и в Прикарпатье местами 4-7° тепла; днем 5-10°, в большинстве западных и южных областей 8-13° тепла. В Карпатах ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 2-7° тепла.

В Киеве - без существенных осадков; температура воздуха ночью 0-2° тепла, днем 6-8°.