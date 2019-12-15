15 декабря - приметы и обряды в День пророка Аввакума

Новости Украины:15 декабря в народном календаре - день Пророка Аввакума.

15 декабря Православная церковь чтит память пророка Аввакума, восьмого из двенадцати малых пророков. Фактов из его жизни осталось очень мало. Происходил он из рода Симеона. Жил и пророчествовал примерно в VII век до н. э.

Аввакум смог предсказать разрушение храма Иерусалимского, Вавилонский плен и возвращение на Родину иудеев. Во время военных действий с вавилонянами пророк уехал в Аравию, где с ним произошло настоящее чудо. Когда он нёс обед жнецам, на его пути повстречался ангел Господень, которой в одно мгновение перенес мужчину силою своего духа в Вавилон, где в темнице находился пророк Даниил. Так Аввакум смог накормить пищей, предназначавшейся для жнецов, гонимого пророка.

По окончанию войны с вавилонянами Аввакум вернулся в родной город и жил там до глубокой старости. При царствовании Феодосия Младшего в Константинополе (в V веке до н. э) были открыты мощи святого пророка.

В этот день матери отгоняли от своих детей крикас-ночниц – невидимых крикливых существ, вызывающих детский недуг, который сопровождался сильной раздражительностью и плаксивостью.

Чтобы избавить малыша от болезни, его рано утром брали на руки и читали специальный заговор. После такого ритуала ребёнок спокойно засыпал и больше не плакал по ночам. Ещё читали заговор на воду, которой умывали кроху и надевали на него новую рубашку.

В этот день наши предки читали специальные молитвы, чтобы обезопасить детей от болезней и других напастей. Существовали и специальные обряды, которые по обыкновению проводились ночью.

В остальном это был обычный день. Женщины хлопотали по дому, стирали, убирались в избах, готовили. Мужчины же занимались заготовкой дров.

Обычно в это время на дворе уже лежал снег. Дети и взрослые ходили кататься на санях, а молодые девушки придумали своеобразное гадание: они приглашали парней в свои сани, а потом примечали - кто с кем сядет, те и поженятся.

А по приметам в старину пытались предугадать, какой будет зима.

Народные приметы:

Если домашняя кошка весь день спит, значит, ударят крепкие морозы; гуляет по дому и непрерывно мяукает – наступит оттепель.

Заметили, что вокруг лунного диска появился туманный круг или услышали, что вороны громко раскаркались – приближается затяжная метель.

Выпало много снега – летом уродится обилие трав, в том числе и целебных, так что готовьтесь отправляться за их сбором в леса и поля.

Если плывущие по небу тучи на подходе как бы шумят, то совсем скоро начнется обильный снегопад.

Утром подул ветер, но при этом на ветвях деревьев нет инея, значит, ожидается буран.

У облаков, идущих с западного, юго-западного, северо-западного или южного направления – вскоре пойдет снег.

Внезапно пошел дождь – непогода продержится еще 47 дней.

Увидели, что ярко светят звезды, но при этом на небе не видно луны – в ближайшие дни ударят лютые морозы.

Обилие снега, инея и глубоко промерзшая земля предвещают плодородный год.

Птицы расселись на верхушках деревьев – погода будет ветреной; на снегу – теплой.

Человек, рожденный 15 декабря, по гороскопу Стрелец. Эти люди обладают большой жизненной силой. Их энергии и запала хватает для участия в глобальных проектах и достижения небывалого успеха практически в любой сфере деятельности. Родившимся в этот день важно держать эмоции на контроле, и обдумывать свои действия. Их камень – янтарь.