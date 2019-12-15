Украинцы уверенно занимают рабочие места в Финляндии

Новости Украины:Украинские заробитчане обошли эстонцев по количеству в Финляндии.

В Финляндии украинские заробитчане опередили по численности эстонцев, которые традиционно составляли большинство трудовых мигрантов в этой стране.

Об этом информирует Yle.

"Большинство иностранной рабочей силы теперь прибывает в Финляндию из Украины. По данным Иммиграционной службы, за последние два года работники из Украины обошли даже эстонцев, долгое время занимавших первую строчку в статистике иностранной рабочей силы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в прошлом году финские работодатели наняли более 1800 человек из Украины, а из Эстонии - около 1200. Така перемена объясняется тем, что средняя зарплата в Эстонии выросла, поэтому началась обратная миграция.

При этом указывается, что точное количество работников из Украины в Финляндии трудно установить.

"Помимо данных Иммиграционной службы, которая ведет учет иностранных работников, нанимаемых напрямую финскими предприятиями, есть еще так называемые арендные работники. Они являются сотрудниками украинских или эстонских фирм, которые отправляют их на работу в компанию финского заказчика на определенный срок", - поясняется в публикации.