Годовщина создания ПЦУ: Епифаний призвал всех к единству

Новости Украины:Митрополит Епифаний поздравил украинцев с годовщиной создания ПЦУ.

Год назад, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе в Святой Софии Киевской была создана поместная Православная церковь Украины и избран предстоятель, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Об этом митрополит Епифаний напомнил в Facebook.

"Год назад исполнилось то, что раньше казалось невозможным. В этот благословенный день Господь даровал украинскому православию единство: 15 декабря 2018 года в Святой Софии Киевской состоялся Собор, в результате которого появилась поместная Православная церковь Украины, а на меня был возложен крест предстоятельства. Знает сердцеведец Господь я принял его исключительно как монах принимает послушание служения", - написал Епифаний.

Он отметил, что все это время не имел права на ошибку.

"Иначе мы рисковали снова разделиться и вернуться в ту искусственную церковную изоляцию, в которой, из-за действий Московской церкви, находились до этого в течение последних десятилетий - когда мы только мечтали о восстановлении исторической справедливости, установлении евхаристического единения, расширении всеправославного взаимодействия и братского канонического общения с поместными церквями. У нас была цель, и мы ее достигли", - заявил митрополит.

По его словам, первейшей задачей, которую он поставил перед собой после избрания, было укрепление фундамента Украинской Православной Церкви и сохранение внутреннего единства.

"Прошел год. Справляюсь ли я с этой задачей? Считаю, что да. Но не один, а при поддержке и благодаря совместному стремлению, молитве и труду нашего епископата, духовенства, мирян. Ибо если бы мы не сохранили единство внутри нашей церкви, то не имели бы сегодня никаких успехов, в частности, не начался бы процесс признания нашей автокефалии со стороны других поместных православных церквей", - подчеркнул митрополит.

И заметил, что Православная церковь Украины и сейчас проходит период испытаний, так же, как и испытания переживает государство. Несмотря на все препятствия или вызовы, как внутренние, так и внешние, мы должны удержаться вместе - и церковь, и Украина. Ведь, по словам главы ПЦУ, "Украинская церковь - это душа украинского народа, а государство, как тело, не может существовать без души".

Также Епифаний призвал к единству всех, кто по разным причинам не относится к поместной автокефальной Православной церкви Украины.

"Дверь нашей церкви и наши сердца открыты для вас. Оставим в прошлом то, что нас разделяло, и работаем дальше вместе на благо православия и Украины", - подытожил предстоятель Епифаний.