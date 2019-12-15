Блогера Исаева депортировали в Азербайджан

Новости Украины:Украина депортировала в Азербайджан блогера Эльвина Исаева.

Украина депортировала в Азербайджан блогера Эльвина Исаева и на основании решения суда в Баку он 14 декабря был арестован.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Государственную миграционную службу Азербайджана.

«Эльвин Исаев, гражданин Азербайджанской Республики, 1980 года рождения, был депортирован в Азербайджан 12 декабря 2019 года из-за нарушения иммиграционного законодательства Украины», - говорится в сообщении.

Власти Украины ситуацию пока не комментируют.

Известно, что на основании решения суда в Баку Исаева 14 декабря арестовали. По какой статье возбуждено дело в отношении блогера - власти Азербайджана не сообщают.

Исаев жил в России с 1998 года, он получил гражданство в 2001 году.

В августе 2019 года Исаева задержали, а позже суд в российском Санкт-Петербурге принял решение о выдворении блогера из России и лишил его гражданства России, признав его паспорт недействительным (через некоторое время это решение было отменено).

Семья Исаева связывала его задержание в России и судебное решение из-за публикаций в блоге. В них он критиковал руководство Азербайджана, называл президента Ильгама Алиева диктатором и рассказывал о коррупции в Азербайджане.

Жена Исаева Светлана записала видеообращение к российским властям, в котором заявила, что Исаеву «поступали угрозы, ему обещали проблемы и убийство». «Его депортация в Азербайджан - это политическая расправа!» - подчеркнула женщина.

После лишения его российского паспорта Исаев в конце сентября прибыл в Украину. По данным украинских СМИ, 12 декабря он исчез в Киеве.