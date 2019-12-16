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На Донетчине украинские зенитчики провели учебные стрельбы

На Донетчине украинские зенитчики провели учебные стрельбы
06:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В Донецкой области прошли учения украинских зенитчиков.

В Донецкой области, в районе отвода тяжелого вооружения, подразделения из состава ОТГ "Восток" операции Объединенных сил состоялись учебные стрельбы из зенитных установок ЗУ-23-2.

В ходе учений украинские военнослужащие отработали навыки маневрирования, а также уничтожили наземные и воздушные учебные цели, сообщает пресс-центр штаба ООС.

К учениям были привлечены бойцы Вооруженных сил Украины, свободные от дежурства на боевых позициях вблизи Марьинки и Красногоровки Донецкой области.

Согласно замыслу учений, личный состав совершает марш в указанный командованием район и занимает огневые позиции. Для повышения маневренности зенитная установка ЗУ-23-2 установлена на базе укрепленного грузового автомобиля.

На Донбассе прошли учения танковых подразделений резерва ООС

В ходе боевых стрельб армейцы отрабатывают задачи по уничтожению как наземных, так и воздушных целей. В частности, БПЛА и бронетехники условного противника. В рамках тактико-специальных учений особое внимание уделили инженерному оборудованию огневой позиции, ее охране и обороне, быстрой смене позиции, а также мерам безопасности при боевых стрельбах.

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Учения, Донбасс, Донетчина, ООС, Зенитчики.
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