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16 декабря - приметы и обряды в День Иоанна Молчальника
16 декабря - приметы и обряды в День Иоанна Молчальника

16 декабря - приметы и обряды в День Иоанна Молчальника

16 декабря - приметы и обряды в День Иоанна Молчальника
08:15 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Считалось, что судьба в течение следующего года будет благосклонна к тем, кто будет молчать в течение всего дня.

Это день, в который как нельзя более верной является поговорка "Молчание – золото", поскольку отмечается день Иоанна Молчальника. Верили в приметы о том, что тот, кто будет немногословным в этот день, обязательно встретит свою удачу в ближайшее время.

В церкви 16 декабря почитается память Иоанна Молчальника. Предание гласит, что еще в детском возрасте он стал изучать Священное писание и научился молиться Богу. Когда родители Иоанна умерли, то все свое наследство он раздал нуждающимся и сделал пожертвования на постройку храмов. Сам же он удалился в монастырь, где прожил около 10 лет до тех пор, пока не был назначен епископом Колонийской церкви. Правда, совсем скоро Иоанн начинает тяготиться тем, что правительство вмешивается в духовные дела. Он принимает решение оставить свой пост и удаляется в Иерусалим, где становится обычным послушником в лавре Преподобного Саввы. Там Иоанн принимает обет молчания и после этого спустя некоторое время даже селится в пустыне, где живет в одиночестве 9 лет, питаясь одними травами. Известно, что все-таки игумен Савва уговорил Иоанна вернуться в обитель, и там преподобный провел 66 лет. Получив от Бога целительский дар, Иоанн день и ночь помогал больным людям, исцеляя их силой молитвы.

На Киевской Руси 16 декабря старались не только меньше говорить, но и меньше писать. Словом в этот день не злоупотребляли. Считали, что молчание в течение всего дня позволит получить удачу на будущий год. Также могли утром постоять перед иконой Иоанна Молчальника, молясь в уме, а не вслух. Верили, что молчание избавит человека от невзгод и лишений. Также предупреждали, что нечистая сила в этот день голос украсть может, и именно поэтому, стоит молчать.

Тишина стояла и в лесу – только деревья порой потрескивали от мороза. Охотники в это время обычно выходили в лес, чтобы определить, сколько еще времени будет так же спокойно. Например, наблюдали за белками, которые прятали грибные запасы, за бурундуками, собиравшими орехи.

В остальном же, день был совершенно обычный и ничем не примечательный. Крестьяне заканчивали 16 декабря свою работу и старались лечь спать пораньше, чтобы не сидеть в темных комнатах. Дело в том, что в народе экономили лучины, а также опасались возможных встреч с нечистью. Именно ночь 16 декабря у крестьян ассоциировалась со смертью и потусторонним миром. Кстати, часто нечистую силу изображали в образе черной коровы. Верили, что с полуночи и до трех часов ночи нечисть бушует, и это самое опасное время для человека.

Приметы на 16 декабря:

Если кошка на печи сидит - быть стуже. Если клубком свернется - быть морозам. Особенно сильного мороза стоит ждать, если кошка, когда спит, закрывает лапкой мордочку.

Знаменательные события в истории: 16 декабря 2019 года

Если же кошка устраивается спать на полу, лежит посреди комнаты, в сторону отбросив хвост или и вовсе животом кверху, если сидит на подоконник и поглядывает вдаль - значит, скоро будет потепление.

А если кошка когтями скребет пол - скоро заметет снегом, будет метель.

Также верили, если в середине декабря много снега - быть хорошему урожаю сена трав летом.

В народе говорят: если снег ложится на талую землю - людям тяжело жить будет, если на мерзлую - легче.

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Традиции, Приметы, Обряды, 16 декабря, День Иоанна Молчальника.
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