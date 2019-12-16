У кого сегодня день ангела: значение имени и прикольные поздравления

Новости Украины:Иван – активный и волевой человек, отличающийся завидной быстротой реакции. По складу характера Ваня – холерик, поражающий окружающих своим взрывным характером.

Имя Иван происходит от древнеиудейского Иоанн и в переводе означает "помилованный Богом". Имя Иван – самое русское имя. Во время Великой Отечественной войны немцы именно так называли всех русских. На латыни имя Иван читается как Айван. Во второй половине ХХ века мода на славянские имена распространилась в испаноязычных и португалоязычных странах, в этих странах помимо родных для них имен Хуан и Жан появились имена Иван и Эван.

У имени Иван множество аналогов в различных странах. Так, например, в Германии Ивана будут звать Иоганн, Йоханн, Ганс, в Италии – Джованни, Джанни, в Англии – Джон, во Франции – Жан, в Армении – Ованес, Оганес, в Испании – Хуан, в Сербии – Йован, в Финляндии, Эстонии, Швеции – Юхан, в Грузии – Вано, в Польше, Чехии, Нидерландах – Ян, у мусульман – Яхья (исламский пророк, соответствующий библейскому Иоанну Крестителю).

Для имени Иван существуют женские формы этого имени – Иоанна, Иванна. Существует ударение в имени Иван как на первый, так и на второй слоги.

Имя Жан (французский аналог имени Иван) дало в средневековой Англии такие формы имён как Джон, Джек, Джейк, Джекки. В современности эти все имена стали самостоятельными. Также от имени Жан было образовано много женских имен – Жанна, Джейн, Джин, Джанин, Жаннета. Все они также ведут свою самостоятельную жизнь. От имени Ян появились имена – Яна, Янина.

Не стоит путать европейское имя Жан, Джанни с мусульманским именем Джан, которое на латинице может записываться идентично, а в имени произноситься и как Джан, и как Жан.

На самом деле характер человека по имени Иван очень противоречив. В нем в одинаковой мере сочетаются слабость и сила, открытость и любовь схитрить, добродушие и коварство. Сложный характер обрекает Ивана на сложную жизнь, наполненную препятствиями и ухабами. Этот мужчина с честью выносит все испытания благодаря своей выносливости. К желаемой цели Иван идет спокойно и настойчиво, не сворачивая с прямого пути. Иногда в моменты, когда до желаемого осталось лишь протянуть руку, Иван внезапно отказывается от этого.

Мужчина с именем Иван обладает широкой, разносторонней натурой. При этом он сторонник сохранения обычаев. Ваня относится к тому числу мужчин, которые высоко ценятся среди других людей. Он открыт и отзывчив, не замедлит помочь.

Среди увлечений Ивана обязательно присутствуют рыбалка и футбол. Кроме того, мужчина старается быть в курсе всех политических событий. Он всегда рад гостям и готов заводить новые знакомства.

Для Ивана нет ограничений в профессиях. С одинаковой вероятностью он может стать и мастером-лесорубом, и возвышенным поэтом, и смелым летчиком. Душа этого человека полностью открыта миру.

Хотя в трудолюбии Ивану не откажешь, он все-таки несколько тяжел на подъем. Для коллег он, как правило, "свой парень". Имея широкий круг интересов, Ивану под силу найти общий язык с каждым. Если он берется за дело, то, скорее всего, оно ему удастся.

В компании Иван веселый и щедрый человек. Он очень просто относится к людям, всегда остается открыт, но ненавязчив.

Поздравления

Надежный друг и крепкая опора,

Всегда найдешь решение, Иван.

Желаем тебе силы и задора,

Чтоб исполнялся каждый новый план.

Больших высот тебе дано достигнуть.

Пусть покоряться все они тебе.

И пусть проблемы больше не настигнут,

А все сомнения сгорят дотла в огне.

Широта души Ивана

Для людей всегда желанна.

В планах или размышленьях,

Поисках или твореньях.

Подарю сей поздравок,

Легкомысленный стишок,

Чтобы ты с душой широкой

Не остался одиноким.

Береги любовь, семью,

Верность сохрани свою.

Будет дом твой полной чашей,

И не будет жизни краше.

Как утро прекрасен Иван,

Как полдень Ванюша жарок,

Как ночь загадочен он,

Ваня — ты жизни подарок!

Как сердца ты — милый стук,

Как ветер, что рвется в оконце,

Ты — лучший на свете друг,

Ты — как яркое солнце!

Иван, желаю я тебе

Больших высот в твоей судьбе.

Здоровья, счастья и удачи,

Чтоб смог решить ты все задачи.

А главное, большой любви!

И птицу счастья ты лови,

Она исполнит все желанья,

Закончатся твои страданья.

Не знаю, что тебе еще сказать,

Давайте праздник отмечать.

Царевич ты, а не дурак,

Не слушай сказок разночтения.

Поздравим мы тебя в стихах,

Оценишь наше вдохновение?

Ванюша, в этот светлый день

Тебе мы счастья пожелаем,

Любви, удачи... Ты поверь,

Все сбудется, о чем мечтаешь.

Будь так же весел и умен,

Находчив, остроумен ты,

Отраду в сердце пусть твоем

Поселят сбывшиеся мечты.

В тридевятом слышь-ко, царстве,

В тридесятом государстве

Жил был Ваня — молодец,

Распригожий удалец.

Как на Вани именины

Испекли пирог из ... глины,

Запечён в нем поздравок,

Добру молодцу урок:

Ты, Ванюша, не ленись,

И давай скорей женись,

Женка испечет покруче,

Народит детишек кучу,

Что, Ванюша, аль не гоже?

Не сумеет? Мы поможем!

Ваня, Ванечка, Иван,

Тебя сердечно поздравляем.

И всего, что хочешь сам

Тебе трепетно желаем.

На работе будь примером,

В личной жизни — счастья,

Стань успешным в любой сфере,

Какая тебе нравится.

Иван, поздравляю тебя я!

И счастья желаю ручей,

Который не имел бы начала,

Конца не имел и чтоб пел.

Чтоб пел от любви он,

От радости несся вперед.

И все обиды и беды

На берег выкидывал прочь.

Вбирал чтоб в себя

Только радость и смех,

Хорошее все и добро,

Принес чтоб огромный успех.

Не хлопай глазками, Ванюша,

Весь этот пир сегодня для тебя.

Желаю, чтобы жизнь шла как по маслу,

Чтоб не пришлось рыдать в исходе дня.

Достаток в доме твоем пускай будет,

Уверенно свои делай шаги.

Любовь всей жизни своей повстречай же,

И счастье если сможешь, отыщи.