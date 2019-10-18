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Именины (День Ангела) Григория: значение имени и поздравления

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Именины (День Ангела) Григория: значение имени и поздравления
08:07 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Григорий – одно из немногих христианских имен, появившихся в эпоху становления христианства; имя метафорически сопоставлялось с личными качествами идеального христианина.

Имя Григорий греческого происхождения. В переводе слово "григорео" означает "бдить, бодрствовать", также его переводят как прилагательное "бодрствующий", "не спящий". 

Григорий очень чувствителен, даже резкое слово или недоброжелательность собеседника могут его уязвить. Он всегда думает о том, чтобы не обидеть никого даже словом. Гриша уделяет много внимания своей одежде и внешнему виду. Он зависим от мнения окружающих, ему хочется нравиться всем.

Способности Григория могут проявиться в области техники – ему нравятся прикладные науки. Он очень любит читать и развит всесторонне. Благодаря этим знаниям он может быть профессионалом в любой профессии. Но Григорий не карьерист и не ему не хватает чуточку честолюбия, чтобы быть успешным по-крупному.

Григорий верен той женщине, которую выберет себе спутницей жизни. К ней у него не будет особых требований. Он ценит домашний уют и любит вкусно и разнообразно покушать.

 

Ты, как истинный мужчина,

Галантный и обходительный.

Григорий, в день твоих именин

Прими от женщин подарок удивительный.

Креативный, стильный, яркий,

Интересный и задорный,

Победитель - в смелых спорах...

Ты удивителен, Григорий!

С Днем ангела, Гриша, тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

Именины (День Ангела) Вероники: значение имени и СМС поздравление

Не секрет, что наш Григорий

Был врагам рожден на горе.

Для друзей же милый Гриша

Травы ниже, воды тише.

Пусть тебе, Григорий,

Всегда во всем везет,

И только позитив

Пусть жизнь тебе несет.

Во всем Григорий наш мужчина,

И это веская причина,

Чтоб с именинами поздравить

И радость Гришеньке доставить.

Григорий — значит "бодрость духа".

О нашем — это слишком сухо.

Григорий наш — как ураган:

Идей — фонтан, страстей вулкан!

Тебя, Григорий, нежно любим

И в именины не забудем

Поздравить, счастья пожелать,

Чтоб мог и дальше ты блистать!

Был утвержден недаром встарь

Григорианский календарь:

Не для того ль, чтоб круглый год

Григориев ценил народ!

Пусть никогда не занят горя

Наш добрый старина Григорий!

Григорию любви и счастья

В день ангела хочу желать,

Любви огромной, настоящей –

И никогда не унывать.

Не знать проблем и улыбаться,

Чтоб в жизни не было забот,

И никогда не волноваться –

Пускай во всем тебе везет.

В Ваши именины я, Григорий,

Пожелать успеха Вам хочу!

И пусть на любой из территорий

Говорит любовь: "Я помогу!".

И пусть ангел Вас оберегает

От всех бед, ненастий и невзгод!

Вам судьба во всем пусть помогает,

Неприятных не было хлопот!

Именины (День Ангела) Анны: значение имени и СМС поздравление

Желаем мы тебе жены покладистой,

И не транжиры, чтоб не раздражала.

В день именин Григория, сегодня,

Мы рассказать о нём должны всё то, что знаем.

Он в детстве был подвижным, неусидчивым,

А повзрослев, остепенился вдруг,

Стал более ранимым и уживчивым,

Ещё, Григорий – настоящий друг.

 

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