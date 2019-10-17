Именины (День Ангела) Вероники: значение имени и СМС поздравление

Имя Вероника – женское имя латинского происхождения. Это имя происходит от имени Ференика, которое в дальнейшем стало произноситься как Береника. Именно так звали некоторых античных правителей (женского пола).
Существует легенда, по которой женщина Береника (Вереника) вытерла пот с лица Иисуса, когда он шёл на Голгофу. После этого на ткани отпечатался лик Христа, появилось "истинное изображение" (лат. "icona vera"). Таким образом, имя Вероника можно перевести и как "чистый образ". Латинское написание имени Вероника является анаграммой данного толкования – Veronica.
сё чаще стали называть девочек этим именем не только в России. В некоторых европейских странах это имя очень популярно, например, в Англии, Румынии, Италии, Чехии. Часто девочек с этим именем можно встретить в Бразилии.
Уменьшительно-ласкательные обращения Вера, Вика и Ника также являются самостоятельными именами.
Вероника очень любит и высоко ценит комфорт, а также красивые и дорогие вещи, но в то же время может быть довольна и малым. Иногда Вероника может решиться на спонтанные и необычные поступки, она способна найти самый лучший и правильный способ решения любой трудной ситуации. Ближе к старости Вероника может стать молчаливой, угрюмой и даже суровой, может замкнуться в себе или обратиться к Богу и уйти в религию.
Из-за присущего ей самолюбия, работу Вероника старается выбрать лучше и престижней. Она способна построить неплохую карьеру в живописи, в сфере литературы и музыки, в медицине, может стать отличным педагогом, а также быть воспитателем в дошкольных учреждениях и обучать маленьких детей.
Вероника пользуется хорошей популярностью у мужчин. Она довольно влюбчива, но чувства ее нельзя назвать постоянными. Для Вероники идеалом является сильный мужчина и сильный не только в прямом смысле, но, что более важно, в житейском. Она чувствует себя слабой и нуждающейся в заботе, когда рядом с ней такой мужчина. Вероника более уверена, если партнер ласково обращается с ней. В браке она стремится быть лидером и, если муж не смирится с таким положением Вероники, то семья может распасться. Однако женщина с таким именем может пожертвовать работой ради семейного уюта, предоставив возможность зарабатывать мужу.
Из Вероники получается очень преданный друг, который всегда старается помочь каждому, чем может, и с благодарностью относится к тому, кто заботится о ней. Она может стать поразительно легким в общении человеком, что, конечно, притягивает к ней не только подруг, но и бесчисленных кавалеров. Часто Веронику можно отнести к женщинам, благодаря которым не нужно публиковать свои новости в газетах, расскажи ей какой-то секрет - скоро об этом узнает много людей.
Тебе всем сердцем, Вероника,
Хочу всех благ я пожелать!
Живи красиво, ярко, с шиком,
Желаю в счастье утопать!
Любовь пусть сердце согревает,
Улыбка светит пусть всегда!
Пусть все, чего душа желает,
Осуществится без труда!
Тебе желаю, Вероника,
Чтоб жизнь твоя была прекрасна,
Была полна любви и шика,
Чтоб не грустила ты напрасно!
Пусть красота твоя всегда
Мир этот будет украшать!
Тебе желаю без труда
Заветных целей достигать!
Вероника, поздравляю,
И желаю всех я благ,
Чтоб судьба благословила,
Настроенья был запас.
Чтоб ты чаще улыбалась,
И дарила миру красоту,
Чтоб пред трудностями не сдавалась,
Воплотила в жизнь свою мечту!
Вероника, поздравляю тебя с праздником! Желаю, чтобы неисчерпаемые потоки удачи, хорошего настроения и достатка окружали тебя со всех сторон. Будь уверена в себе, красива, очаровательна, здорова и инициативна. Радуйся и наслаждайся жизнью!
***
Дорогая Вероника,
Будь счастливой, дорогая,
Я в любви и понимании
Жить всегда тебе желаю.
Пусть сбываются желания,
Будет все, как хочешь ты,
И всегда пусть окрыляют
Тебя светлые мечты.
Поздравляю тебя, милая Вероничка! Хочу тебе пожелать солнечных лучей славы в твоей жизни и счастливых дней, наполненных волшебством, радостной атмосферы и великой удачи, несломленного характера и светлых идей, уверенных успехов и любви близких людей.
***
Веронику поздравляем,
Бриллиантов ей желаем,
Пусть оправой будет злато,
Пусть живет она богато.
Пусть у мужа миллионы,
Лишь в нее одну влюбленный.
Дети умнички большие,
А владения — все шире!
Сегодня твой праздник, чудесный денек,
Прими ты от нас поздравленья,
Тебя, Вероника, поздравить хотим,
Желаем тебе вдохновенья,
Успехов в работе, надежных друзей,
Прибавки к зарплате и счастья,
Покоя в семье и удачи во всем,
Все это придет в одночасье.
Жизнь твоя пусть будет сладкой,
Словно спелая клубника,
Мы хотим тебя поздравить
В этот праздник, Вероника,
Ты с родными не ругайся,
Доброй будь и благодушной,
Если вдруг заглянут гости,
Принимай ты их радушно!
Вероника, ты неповторима и умна,
Неземная и неотразима, дивная!
Поздравляю тебя з праздником,
Солнышко ты теплое и милое!
Пусть не иссякает твоя красота,
А улыбка всегда ободряет.
И счастливою будь ты всегда,
А сердце любовь пусть познает!
Дорогая Вероника,
Нет прекрасней для нас лика,
Чем прекрасный образ Ваш,
С днем рождения, для Вас
Написали поздравленья,
Пожелаем настроенья,
Счастья, радости, успеха
И пути Вам без помехи,
Без задоринок и ям
Пожелаем, Ника, Вам.
Я желаю красоты,
Обаяния и шика,
Чтоб всегда блистала ты,
Мое солнце, Вероника.
Покоряй сердца мужчин
И карьерные вершины,
Пусть сдаются пред напором
Все препятствия, трамплины.