Именины (День Ангела) Вероники: значение имени и СМС поздравление

Новости Украины:В переводе имя Вероника означает "приносящая победу", "победоносная" (от имени греческой богини победы Ники).

Имя Вероника – женское имя латинского происхождения. Это имя происходит от имени Ференика, которое в дальнейшем стало произноситься как Береника. Именно так звали некоторых античных правителей (женского пола).

Существует легенда, по которой женщина Береника (Вереника) вытерла пот с лица Иисуса, когда он шёл на Голгофу. После этого на ткани отпечатался лик Христа, появилось "истинное изображение" (лат. "icona vera"). Таким образом, имя Вероника можно перевести и как "чистый образ". Латинское написание имени Вероника является анаграммой данного толкования – Veronica.

сё чаще стали называть девочек этим именем не только в России. В некоторых европейских странах это имя очень популярно, например, в Англии, Румынии, Италии, Чехии. Часто девочек с этим именем можно встретить в Бразилии.

Уменьшительно-ласкательные обращения Вера, Вика и Ника также являются самостоятельными именами.

Вероника очень любит и высоко ценит комфорт, а также красивые и дорогие вещи, но в то же время может быть довольна и малым. Иногда Вероника может решиться на спонтанные и необычные поступки, она способна найти самый лучший и правильный способ решения любой трудной ситуации. Ближе к старости Вероника может стать молчаливой, угрюмой и даже суровой, может замкнуться в себе или обратиться к Богу и уйти в религию.

Из-за присущего ей самолюбия, работу Вероника старается выбрать лучше и престижней. Она способна построить неплохую карьеру в живописи, в сфере литературы и музыки, в медицине, может стать отличным педагогом, а также быть воспитателем в дошкольных учреждениях и обучать маленьких детей.

Вероника пользуется хорошей популярностью у мужчин. Она довольно влюбчива, но чувства ее нельзя назвать постоянными. Для Вероники идеалом является сильный мужчина и сильный не только в прямом смысле, но, что более важно, в житейском. Она чувствует себя слабой и нуждающейся в заботе, когда рядом с ней такой мужчина. Вероника более уверена, если партнер ласково обращается с ней. В браке она стремится быть лидером и, если муж не смирится с таким положением Вероники, то семья может распасться. Однако женщина с таким именем может пожертвовать работой ради семейного уюта, предоставив возможность зарабатывать мужу.

Из Вероники получается очень преданный друг, который всегда старается помочь каждому, чем может, и с благодарностью относится к тому, кто заботится о ней. Она может стать поразительно легким в общении человеком, что, конечно, притягивает к ней не только подруг, но и бесчисленных кавалеров. Часто Веронику можно отнести к женщинам, благодаря которым не нужно публиковать свои новости в газетах, расскажи ей какой-то секрет - скоро об этом узнает много людей.

Тебе всем сердцем, Вероника,

Хочу всех благ я пожелать!

Живи красиво, ярко, с шиком,

Желаю в счастье утопать!

Любовь пусть сердце согревает,

Улыбка светит пусть всегда!

Пусть все, чего душа желает,

Осуществится без труда!

Тебе желаю, Вероника,

Чтоб жизнь твоя была прекрасна,

Была полна любви и шика,

Чтоб не грустила ты напрасно!

Пусть красота твоя всегда

Мир этот будет украшать!

Тебе желаю без труда

Заветных целей достигать!

Вероника, поздравляю,

И желаю всех я благ,

Чтоб судьба благословила,

Настроенья был запас.

Чтоб ты чаще улыбалась,

И дарила миру красоту,

Чтоб пред трудностями не сдавалась,

Воплотила в жизнь свою мечту!

Вероника, поздравляю тебя с праздником! Желаю, чтобы неисчерпаемые потоки удачи, хорошего настроения и достатка окружали тебя со всех сторон. Будь уверена в себе, красива, очаровательна, здорова и инициативна. Радуйся и наслаждайся жизнью!

***

Дорогая Вероника,

Будь счастливой, дорогая,

Я в любви и понимании

Жить всегда тебе желаю.

Пусть сбываются желания,

Будет все, как хочешь ты,

И всегда пусть окрыляют

Тебя светлые мечты.

Поздравляю тебя, милая Вероничка! Хочу тебе пожелать солнечных лучей славы в твоей жизни и счастливых дней, наполненных волшебством, радостной атмосферы и великой удачи, несломленного характера и светлых идей, уверенных успехов и любви близких людей.

***

Веронику поздравляем,

Бриллиантов ей желаем,

Пусть оправой будет злато,

Пусть живет она богато.

Пусть у мужа миллионы,

Лишь в нее одну влюбленный.

Дети умнички большие,

А владения — все шире!

Сегодня твой праздник, чудесный денек,

Прими ты от нас поздравленья,

Тебя, Вероника, поздравить хотим,

Желаем тебе вдохновенья,

Успехов в работе, надежных друзей,

Прибавки к зарплате и счастья,

Покоя в семье и удачи во всем,

Все это придет в одночасье.

Жизнь твоя пусть будет сладкой,

Словно спелая клубника,

Мы хотим тебя поздравить

В этот праздник, Вероника,

Ты с родными не ругайся,

Доброй будь и благодушной,

Если вдруг заглянут гости,

Принимай ты их радушно!

Вероника, ты неповторима и умна,

Неземная и неотразима, дивная!

Поздравляю тебя з праздником,

Солнышко ты теплое и милое!

Пусть не иссякает твоя красота,

А улыбка всегда ободряет.

И счастливою будь ты всегда,

А сердце любовь пусть познает!

Дорогая Вероника,

Нет прекрасней для нас лика,

Чем прекрасный образ Ваш,

С днем рождения, для Вас

Написали поздравленья,

Пожелаем настроенья,

Счастья, радости, успеха

И пути Вам без помехи,

Без задоринок и ям

Пожелаем, Ника, Вам.

Я желаю красоты,

Обаяния и шика,

Чтоб всегда блистала ты,

Мое солнце, Вероника.

Покоряй сердца мужчин

И карьерные вершины,

Пусть сдаются пред напором

Все препятствия, трамплины.