Какой завтра праздник: приметы и обряды на 17 декабря

Новости Украины:Завтрашний день называют "Бабьим днем", так как во время него женщинам не было положено заниматься домашними делами - только шить и прясти.

17 декабря Православная церковь чтит память христианской великомученицы Варвары. Эта святая считается защитницей от насильственной и внезапной смерти. Проживала она в III веке на территории Ливана. Ее отец представлял аристократию в Малой Азии во время правления императора Максимиана, был язычником.

Варвара росла видной девушкой. Чтобы скрыть красоту дочери от посторонних глаз, отец запер ее в башне. Во время заключения Варвара наблюдала за внешним миром и природными явлениями. Постепенно она убедилась в существовании Единого Бога. Когда отец с целью выдать Варвару замуж стал выпускать ее из башни, она познакомилась с христианами и принял крещение.

Отец, узнав о вере дочери, пришел в бешенство. Девушку жестоко пытали, били затем обезглавили. Отца Варвары и правителя города, который позволил над ней издеваться, постигла возмездие - они были сожжены молнией.

Что можно и чего нельзя делать

17 декабря Православная церковь отмечает день великомученицы Варвары. Многих волнует вопрос: можно убирать в этот день? На Варвару можно мыть посуду, готовить и убирать. Но с этой даты вводился запрет на женские работы (ткачество и прядение).

На Варвару желательно посетить церковь и помолиться святой. Если такой возможности нет, то можно помолиться и дома. Старайтесь 17 декабря ни с кем не ссориться и не сквернословить.

Из народных примет на 17 декабря можно выделить следующие:

Если за окном мороз, то холодная погода продлится еще долго.

Звездное небо - к холодам, тусклые - к оттепели.

Дым из трубы вверх идет - к морозу, стелется по земле - к потеплению.

Красный закат - к ясной погоде.

Облачная погода предвещает снег.

Если на улице тепло, то будет хороший урожай льна.

Если погода ясна и безоблачна, то ожидаются морозы.

Человек, рожденный 17 декабря, по гороскопу Стрелец. Эти люди талантливые, имеют сильный и волевой характер. Удача сопутствует их повсюду, и все начатые ими дела успешно заканчиваются. В качестве талисмана им подходит нефрит. Этот камень одаривает своего владельца справедливостью, умеренностью, чистотой помыслов и мужеством.