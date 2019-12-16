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Тысяча производств и 200 обвинительных актов: чем занималась СБУ крайний квартал

Тысяча производств и 200 обвинительных актов: чем занималась СБУ крайний квартал
11:49 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:В Службе безопасности Украины подвели итоги работы ведомства за три месяца.

За последние три месяца правоохранителями СБУ было осуществлено успешное досудебное расследование более тысячи уголовных производств.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Отмечается. что с начала сентября текущего года следователи осуществили предварительное расследование в 1028 уголовных производствах в отношении 382 человек и направили в суд 209 обвинительных актов в отношении 235 граждан.

Так, в ведомстве отметили, что за преступления против основ национальной и общей безопасности жителей Украины в СБУ провели расследования по 43 производствам по ст. 111 (государственная измена) и ст. 114 (шпионаж) ККУ. Для дальнейшего рассмотрения судом были переданы 5 обвинительных актов. По ст. 109 (насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) ККУ, в суд направлены 32 обвинительных акта из 105 уголовных производств. За преступления, связанные с террористической деятельностью (ст. 258 - 258-5 ) ККУ были запущены 330 производств, 13 из которых переданы в суд.

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За это время сотрудники СБУ сообщили о подозрении в государственной измене экс-заместителю главы Минэконмразвития, руководителю государственного предприятия и представителю иностранной кампании за причинение вреда обороноспособности и экономической безопасности Украины.

На сегодняшний день следователи Службы завершили досудебное расследование и передали в суд обвинительные акты в отношении: председателя так называемого ЦИК ДНР; участника бандформирования «Славянская бригада» террористической организации "ДНР"; трех депутатов органов местного самоуправления Черкасской области за вымогательство $140 тысяч; председателя правления и финансового директора ПАО "КБ "Пивденкомбанк".

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СБУ, Расследование, Досудебное расследование, Уголовное производство, Иван Баканов.
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