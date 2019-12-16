Самый короткий день в 2019 году - день зимнего солнцестояния

Новости Украины:Самые полезные рекомендации, которые помогут провести 22 декабря с максимальной пользой.

Зимнее солнцестояние — важное астрологическое событие, наполненное мощной силой и энергетическими свойствами.

Солнце символизирует эго и личность. В гороскопе каждого конкретного человека оно символизирует «Я». День зимнего солнцестояния отлично подходит для того, чтобы проводить духовные практики и загадывать самые сокровенные желания. По словам астрологов и биоэнергетиков, есть высокая вероятность того, что все загаданное сбудется.

Астрономический смысл солнцестояния 22 декабря

Зимнее солнцестояние в 2019 году произойдет 22 декабря. Астрономически оно ознаменует собой начало радикального Знака Козерога. Это время обновления природы и жизни: с 22 декабря ночи становятся короче, а Солнце начинает светить ярче.

Солнцестояние в декабре — середина природной зимы и самый короткий день в году, когда Солнце достигает максимально низкой позиции. В прошлом этот день имел большое значение для славян и кельтских племен, которые подчинялись природным циклам. Наши предки верили, что в день солнцестояния вместе соединяются энергии всех четырех стихий — огня, земли, воды и воздуха, — а атмосфера буквально наполняется магической силой. Это некий переломный момент, когда природа очень медленно, но верно начинает готовиться к весне.

Любой переходный момент (Полнолуние, Новый год, равноденствие, Новолуние) подходит для того, чтобы кардинально изменить свою жизнь, настроить ее на путь, который вам наиболее приятен. И каждый такой момент несет в себе нечто мистическое. Энергия солнцестояния начнет действовать за несколько дней до 22 декабря и продлится еще около 3-4 дней после. В это время стоит обращать внимание на все события, которые будут происходить вокруг, на мысли и предчувствия, пусть даже невероятные. Начать нужно с самоанализа, чтобы понять, какие сферы жизни заслуживают особого внимания.

Энергетика солнцестояния

День зимнего солнцестояния не похож на другие дни года. В народе его часто называют «полночь года», и не случайно: фактически эта ночь — переход от одного цикла к другому. Не стоит забывать, что солнцеворот — довольно критический и опасный момент. Любое обновление — это в первую очередь избавление от старого, и только потом уже появление нового. Но так повелось, что нам не так уж просто расстаться с чем-то привычным: кто-то боится, а кто-то не видит других перспектив.

В момент зимнего солнцестояния многое может быть решено за нас. Поэтому лучше заранее подготовиться к этому дню и приложить максимум усилий, чтобы повлиять на события своей жизни и направить ее в нужное русло.

В воскресенье 22 декабря лучше всего выделить время для любых духовных практик. Именно в этот момент есть шанс заложить фундамент своего будущего, поэтому значение имеет все: слова, мысли, поступки, сны, желания, смены настроения. Взгляните внутрь себя, чтобы освободиться от старых грехов, изменить судьбу и пережить духовное возрождение.

Зимнее солнцестояние в 2019 году — переломный момент, когда каждый сможет развернуть свою жизнь в противоположном направлении, оставив в прошлом все, что мешает счастью, и открыть новые возможности, способствующие реализации заветных планов. Не упустите свой шанс.