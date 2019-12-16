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"Нарушил свой профессиональный долг": Медведчука хотят лишить почетного звания

"Нарушил свой профессиональный долг": Медведчука хотят лишить почетного звания
17:26 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости Украины:Президента Украины просят забрать Виктора Медведчука звание заслуженного юриста Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский должен рассмотреть петицию о снятии звания заслуженного юриста с депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука, которая набрала необходимое количество подписей.

Об этом гласит петиция на сайте президента.

Петиция требует отмены указа президента № 422/92 от 18.08.1992 в части присвоения Медведчуку звания "Заслуженный юрист Украины".

Основанием для снятия звания является то, что, по заключению исследования, Медведчук будучи адвокатом поэта Василия Стуса, нарушил свой профессиональный долг, фактически отказавшись защищать его в суде.

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Кроме того, как напоминает автор, в 1985 году Медведчук похожим образом "защищал" диссидента Николая Кунцевича.

Питицию составил Владислав Грезев, ссылаясь на публикацию адвокатов Романа Тытыкало и Ильи Костина "Стус без шанса на защиту: медвежья услуга Медведчука. Правовой анализ судебного дела диссидента 35 лет спустя", опубликованную Украинской правдой.

По состоянию на 16 декабря петиция набрала более 25 тысяч подписей, поэтому должна быть рассмотрена президентом.

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Петиция, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, Заслуженный юрист Украины.
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