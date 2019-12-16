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Глава УИНП настаивает на внутриукраинской профессиональной дискуссии по вопросу Голодомора

Глава УИНП настаивает на внутриукраинской профессиональной дискуссии по вопросу Голодомора
18:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Глава УИНП считает, что при лоббировании признания Голодомора геноцидом нужно ставить на первый план исторические факты, а не идеологические конструкты.

Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович называет признание Голодомора геноцидом украинского народа в мире одним из своих приоритетов в должности, но при этом отмечает, что украинское общество прежде должно само прийти к внутреннему консенсусу, в частности, в вопросе количества жертв Голодомора.

"Есть всемирно известная работа Энн Эпплбаум на тему Голодомора… Оказывается, что у нас с ней половина украинских экспертов не согласна. В частности, по количеству жертв… Как же в этом разобраться тем странам, для которых это вообще неизвестна тема? Если одни говорят, что столько погибло, другие – столько: возникает "конкуренция жертв", то есть мы не можем прийти к согласию в украинском обществе, однако, требуем признания на международной арене. Поэтому сначала нужно четко подвести черту во внутриукраинской профессиональной дискуссии по вопросу Голодомора", - сказал Дробович в интервью телеканалу "Прямой", опубликованном в понедельник.

При этом он отметил, что "речь не идет о том, это геноцид или нет - это уже признано законодательством. Вопрос лишь в более или менее точном количестве жертв этого преступления".

"При лоббировании признания Голодомора нужно ставить на первый план исторические факты, а не идеологические конструкты. Не должно быть какой-то "конкуренции жертв" или политической конъюнктуры - лишь сухие факты", - подчеркнул глава УИНП.

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На вопрос, какие возможности того, что Израиль признает Голодомор геноцидом, Дробович отметил, что "это была бы большая победа", и назвал одной из причин, почему это до сих пор не сделано – "это то, что нам нужно больше научных усилий, в частности, мирового уровня публикаций, обосновывающих и объясняли, почему события 1932-33 годов - это именно геноцид".

Также он отметил, что существует проблема с резолюцией 260 (III) Генассамблеи ООН, в которой учтена поправка СССР об исключении из понятия "геноцид" преследования по классовому признаку. "Конечно, СССР продавливал такую поправку, потому что почти все репрессии были по классовому принципу. Теперь это становится препятствием для некоторых стран в признании Голодомора геноцидом украинского народа. Я хочу совместно с МИД инициировать соответствующие изменения в резолюцию и вернуть ее в исходное полного варианта", - сказал директор УИНП.

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Касательно национальной памяти национальных меньшинств, в частности, крымских татар, греков, болгар, венгров, он отметил, что Украина "должна найти точки синергии, особенно, когда украинцы, татары, болгары, греки, венгры сотрудничали в каких областях жизни и в каких исторических событиях становились вместе и давали отпор врагу или творили что-то вместе".

"Одна из первых инициатив… по вопросу выселения и принудительной депортации народов из Крыма. Потому что у нас есть решение Верховной Рады по крымским татарам. Но вместе с ними были выселены также армяне, греки и болгары. Эти все народы, выселенные по такому же решению, соответственно, против них тоже осуществлен геноцид. Потому что эта депортация была проведена на основе очень конкретных мотивов и она привела к огромным человеческим жертвам. Это преступление, которое современное Украинское государство может помочь разоблачить, я считаю. И мы будем вести консультации с этими общинами и затем с Верховной Радой о признании. Также в поле внимания будут герои, которые противостояли этой депортации, люди, которые хранили память этих народов - о них надо говорить больше, узнавать и способствовать популяризации", - сказал Дробович.

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Голодомор, УИНП, Антон Дробович.
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