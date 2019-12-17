Верховный суд Украины оставил в силе приостановку переименования УПЦ

Новости Украины:Как сообщается в Едином государственном реестре судебных решений, соответствующее постановление суд принял по результатам заседания 11 декабря.

Верховный суд Украины оставил без удовлетворения кассационную жалобу Министерства культуры Украины на решение Окружного административного суда Киева о приостановке переименования Украинской православной церкви (Московского патриархата).

"Коллегия судей соглашается с выводами судов предыдущих инстанций, которые установили, что применение мер обеспечения этого иска путем запрета совершения всем уполномоченным регистрационным органам любых регистрационных действий в отношении сведений в Единый государственный реестр о Киевской митрополии УПЦ и ее структурных религиозных организациях до решения данного спора по существу заявленных исковых требований является целесообразным и необходимым, поскольку непринятие таких мер может существенно осложнить или вообще сделать невозможным исполнение решения суда, в случае удовлетворения исковых требований, и усложнить эффективную защиту и восстановление прав и интересов истца, для защиты которых он обратился в суд", - говорится в обосновании позиции суда.

При этом отмечается, что доводы кассационной жалобы не опровергают указанных выводов суда и сводятся к переоценке установленных судами первой и апелляционной инстанции обстоятельств.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и обжалованию не подлежит.

Как сообщалось, Верховная Рада 20 декабря 2018 года приняла закон, обязывающий УПЦ (МП) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. 22 декабря 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Документ предусматривает, что религиозная организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такому центру за пределами страны. Она будет обязана в своем уставном названии полностью указывать название той организации, частью которой она является, и центр которой находится за пределами Украины, с допустимым добавлением слов "в Украине".

Согласно закону, если в течение 4 месяцев церковь с центром в РФ не подаст на регистрацию изменения в устав о переименовании, ее устав в этой части утратит силу.

Минкультуры провело религиоведческую экспертизу и обнародовало перечень религиозных организаций, которым необходимо внести изменения в свое название и устав, указав в их числе и УПЦ (МП).

В УПЦ (МП) заявили, что они не подпадают под закон, который обязывает религиозные организации указывать в названии свой религиозный центр, если таковой находится в стране-агрессоре. Согласно позиции УПЦ (МП), их административный центр находится не в Москве, а в Киеве, а связь с Москвой у них только духовная.

22 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил заявление Киевской митрополии УПЦ (МП) об обеспечении иска в деле об отмене приказа Минкультуры Украины, согласно которому Киевская митрополия УПЦ (МП) должна внести изменения в свое название.

Впоследствии Минкультуры подало апелляцию на это решение суда. Но 22 июля решение Окружного админсуда было подтверждено постановлением Шестого апелляционного административного суда.

В ответ на это Министерство культуры Украины обратилась в Верховный суд с кассационной жалобой, в которой просит отменить эти решения судов и принять новое решение, которым в удовлетворении ходатайства об обеспечении иска отказать. Кассационная жалоба была аргументирована тем, что порядок отмены регистрационных действий в отношении религиозных организаций определен законодательством и субъекты государственной регистрации не могут совершать такие действия.

В ноябре первый заместитель министра культуры Украины Светлана Фоменко заявила, что министерство в ближайшее время намерено активизироваться по решению вопроса о переименовании УПЦ (МП), не уточнив, какие именно меры намерено принять ведомство.