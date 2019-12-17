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Малюська анонсировал создание нового суда

Малюська анонсировал создание нового суда
06:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Минюст готов помочь ввести арбитраж на уровне лучших европейских стран.

Министр юстиции  анонсировал создание "частных" судов: третейских и арбитражей. Об этом он отметил в интервью 24-му каналу.

Малюська отметил, что Минюст готов помочь в создании арбитража европейского уровня, и уже в скором времени начнутся переговоры с иностранными арбитрами.

"Частные – это такой оборот, который был использован для общественности. Речь идет об арбитражных и третейских судах. Да, они и сейчас есть, однако все они функционируют далеко от того состояния, каким бы можно было гордиться или какое бы серьезно влияло на инвестиционный климат", – рассказал Малюська.

Министр подчеркнул, что третейские суды – это негосударственные суды, которые решают споры между гражданами или юридическими лицами Украины.

"У них почти нет права рассматривать какие-то серьезные дела. Все, что касается корпоративных прав, недвижимости – они рассматривать не могут. Соответственно, к ним мало кто обращается", – добавил Малюська.

По словам министра юстиции, арбитраже суды тоже имеют немало недостатков. В Украине функционирует два арбитража: тоже функционал ограничен, списки арбитров закрыты.

Минюст готов помочь ввести арбитраж на уровне лучших европейских стран.

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"Мы уже скоро начнем переговоры с иностранными арбитрами, которые могли бы здесь работать... прорабатываем точечные изменения в законодательстве, которые смогли бы позволить уже в следующем году открыть такой авторитетный арбитраж... Только мы продемонстрируем рынку, что у нас работают независимые и профессиональные судьи, которые не берут взяток, – это радикально изменит ситуацию касаемо самых важных и громких дел, которые рассматриваются сейчас в Украине. Появится конкуренция с государственными судами. Это приведет к уменьшению уровня коррупции и улучшению инвестиционного климата. Нас поддерживают и бизнес-сообщество, и наши международные партнеры", – подчеркнул министр юстиции.

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Минюст, Денис Малюська, Новый суд, Создание нового суда.
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