Скачать
Вторник, 17.12.2019
Маркарова надеется, что следующая программа с МВФ будет последней
Маркарова надеется, что следующая программа с МВФ будет последней
Денисова обсудила в Иерусалиме ратификацию соглашения о соцобеспечении
Денисова обсудила в Иерусалиме ратификацию соглашения о соцобеспечении
Агент Роналду: Месси незаслужено получил "Золотой мяч"
Агент Роналду: Месси незаслужено получил "Золотой мяч"
Детские фотографии известных людей (Фото)
Детские фотографии известных людей (Фото)

Минфин: диагностику налоговой системы начнут в январе

Минфин: диагностику налоговой системы начнут в январе
05:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:С января месяца будет проведена очень структурированная диагностика налоговой системы.

Рабочая группа из экспертов профильных министерств с января 2020 года начнет диагностику отечественной налоговой системы, после чего выйдет с предложением для налоговой реформы, которую впоследствии обсудят с бизнесом. Об этом во время эфира "Свободы слова" на телеканале ICTV рассказала министр финансов Оксана Маркарова.

"С января месяца мы небольшой, но профессиональной рабочей группой по Министерства экономики, Министерства финансов, профильными министерствами, а также из приглашенных экспертов бизнес-среды, проведем очень структурированную диагностику нашей налоговой системы. В результате этой диагностики мы выйдем на предложения для налоговой реформы, которую в дальнейшем будем обсуждать с бизнесом", - сказала глава Минфина.

Маркарова надеется, что следующая программа с МВФ будет последней

Министр также выразила надежду, что в случае реформы одобрения бизнесом, она должна быть принятой до июля 2020 года, чтобы заработать уже с 2021 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минфин, Налоговая система, Диагностика, Январь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лучшие тренды этого года: как Елена Зеленская мужа в Баку сопровождала (Фото)
02 "Мне работа нравится": Милованов ответил на слухи об отставке (Видео)
03 "Нормандский саммит": Кулеба и замгоссекретаря Госдепа согласовали дальнейшие шаги
04 Нарушение сна: Супрун назвала основные причины бессонницы
05 Замглавы фракции "Слуга народа" о рынке земли: Решение будет принято на всеукраинском референдуме
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Мне работа нравится&quot;: Милованов ответил на слухи об отставке (Видео)
"Мне работа нравится": Милованов ответил на слухи об отставке
&quot;Жму руку!&quot;: Зеленский поддержал Зозулю
"Жму руку!": Зеленский поддержал Зозулю
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (09.12. – 15.12.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Рецепт дня: крутая закуска на Новый Год
Рецепт дня: крутая закуска на Новый Год
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь