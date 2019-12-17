Минфин: диагностику налоговой системы начнут в январе

Новости Украины:С января месяца будет проведена очень структурированная диагностика налоговой системы.

Рабочая группа из экспертов профильных министерств с января 2020 года начнет диагностику отечественной налоговой системы, после чего выйдет с предложением для налоговой реформы, которую впоследствии обсудят с бизнесом. Об этом во время эфира "Свободы слова" на телеканале ICTV рассказала министр финансов Оксана Маркарова.

"С января месяца мы небольшой, но профессиональной рабочей группой по Министерства экономики, Министерства финансов, профильными министерствами, а также из приглашенных экспертов бизнес-среды, проведем очень структурированную диагностику нашей налоговой системы. В результате этой диагностики мы выйдем на предложения для налоговой реформы, которую в дальнейшем будем обсуждать с бизнесом", - сказала глава Минфина.

Министр также выразила надежду, что в случае реформы одобрения бизнесом, она должна быть принятой до июля 2020 года, чтобы заработать уже с 2021 года.