Какой завтра праздник: приметы и обряды на 18 декабря

Как правило, именно на Савву мороз усиливается. Из дома старались не выходить без особой надобности, поскольку велика была вероятность заблудиться и замерзнуть.
В народе очень были распространены верования, связанные с личностью Мороза – высокого старика с седой бородой, который именно сейчас ходит по улицам и дышит на стекла домов, из-за чего на них образуются узоры. Если Мороз ногой топнет, то лес зашумит, а если закричит, то снег пойдет. Именно поэтому, встреча с ним была опасной – Мороз мог убить человека.
В Саввин день крестьяне старались также лечь спать пораньше, чтобы сэкономить лучины. Вообще же, говорили, что день стал длиннее, но на самом деле, эффект такой создавался из-за того, что яркий снег прекрасно отражал свет (что же, приметы не всегда правдивы). Так что, женщины утром садились к окну прясть – для этого были все условия.
В церкви 18 декабря почитается память святого Саввы, который жил примерно в V веке на территории Каппадокии. Савва родился в семье благочестивых христиан и в 8 лет отправился изучать Слово Божие в монастырь святой Флавианы. Там он быстро постиг грамоту и стал настоящим христианином. Родители очень просили Савву вернуться к мирской жизни, но он свое предназначение видел в служении Богу. Неудивительно, что Савва решает принять монашеский постриг. 10 лет он провел в монастыре, где постоянно молился и постился. Через 3 года он принимает решение затвориться в пещере, где пробыл 5 лет.
За жизнью инока постоянно следил преподобный Евфимий, наставлявший Савву в его христианских добродетелях. После того, как Евфимия умер, Савва решил поселиться недалеко от обители Герасима Иорданского. Очень скоро к Савве начинают приходить ученики, в результате чего образуется Великая Лавра.
Далее иноки получили знак свыше о том, чтобы устроить внутри пещеры церковь. Впоследствии Савва основал еще несколько обителей. Говорили, что своими молитвами он мог совершать чудеса, обладал даром исцеления больных и пораженных бесами.
Приметы, традиции и обычаи
18 декабря древние славяне отмечали Саввин день, на протяжении которого было не принято ходить по гостям. Люди собирались дома в кругу семьи. Был введен запрет на женские работы.
Согласно поверью, в этот день нельзя ругаться людям, держащим лошадей, иначе это дурно скажется на скотине. Ещё верили, что тот, кто в этот день посватается, будет с любимой до конца дней жить и не тужить.
Из примет можно выделит такие:
Человек, рождённый 18 декабря, по гороскопу Стрелец. Эти люди обладают сильным и волевым характером, отличаются трудолюбием. В качестве талисмана им подходит хризоберилл, помогающий привлечь внимание любимого человека, удачно заключить сделку и быстро решать сложные вопросы.