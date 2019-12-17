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Какой завтра праздник: приметы и обряды на 18 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 18 декабря

Какой завтра праздник: приметы и обряды на 18 декабря

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Какой завтра праздник: приметы и обряды на 18 декабря
10:20 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:18 декабря 2018 года чествуют Преподобного Савву, отца зимнего Николая.

Как правило, именно на Савву мороз усиливается. Из дома старались не выходить без особой надобности, поскольку велика была вероятность заблудиться и замерзнуть.

В народе очень были распространены верования, связанные с личностью Мороза – высокого старика с седой бородой, который именно сейчас ходит по улицам и дышит на стекла домов, из-за чего на них образуются узоры. Если Мороз ногой топнет, то лес зашумит, а если закричит, то снег пойдет. Именно поэтому, встреча с ним была опасной – Мороз мог убить человека.

В Саввин день крестьяне старались также лечь спать пораньше, чтобы сэкономить лучины. Вообще же, говорили, что день стал длиннее, но на самом деле, эффект такой создавался из-за того, что яркий снег прекрасно отражал свет (что же, приметы не всегда правдивы). Так что, женщины утром садились к окну прясть – для этого были все условия.

В церкви 18 декабря почитается память святого Саввы, который жил примерно в V веке на территории Каппадокии. Савва родился в семье благочестивых христиан и в 8 лет отправился изучать Слово Божие в монастырь святой Флавианы. Там он быстро постиг грамоту и стал настоящим христианином. Родители очень просили Савву вернуться к мирской жизни, но он свое предназначение видел в служении Богу. Неудивительно, что Савва решает принять монашеский постриг. 10 лет он провел в монастыре, где постоянно молился и постился. Через 3 года он принимает решение затвориться в пещере, где пробыл 5 лет.

За жизнью инока постоянно следил преподобный Евфимий, наставлявший Савву в его христианских добродетелях. После того, как Евфимия умер, Савва решил поселиться недалеко от обители Герасима Иорданского. Очень скоро к Савве начинают приходить ученики, в результате чего образуется Великая Лавра.

Далее иноки получили знак свыше о том, чтобы устроить внутри пещеры церковь. Впоследствии Савва основал еще несколько обителей. Говорили, что своими молитвами он мог совершать чудеса, обладал даром исцеления больных и пораженных бесами.

Приметы, традиции и обычаи

18 декабря древние славяне отмечали Саввин день, на протяжении которого было не принято ходить по гостям. Люди собирались дома в кругу семьи. Был введен запрет на женские работы.

Согласно поверью, в этот день нельзя ругаться людям, держащим лошадей, иначе это дурно скажется на скотине. Ещё верили, что тот, кто в этот день посватается, будет с любимой до конца дней жить и не тужить.

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Из примет можно выделит такие:

  • Работать на Савву грех.
  • Если в семье в этот день кто-то умрёт, то в течение года смерть ещё одного члена семьи с собой заберет.
  • Беременным в этот день мыть голову нельзя, иначе у ребёнка память плохая будет.
  • Если за окном мороз, а белочки свои гнёзда покидают и на землю спускается, то будет оттепель.
  • Услышать пение снегиря – к снежным заносам и вьюге.
  • Если на замерзших окнах снег потихоньку тает, то скоро потеплеет.
  • Огонь в печи красный – будет стужа лютая.
  • Если дым столбом, то будет мороз, развивается в разные стороны – к ненастью, стелется по земле – к снегу.

Человек, рождённый 18 декабря, по гороскопу Стрелец. Эти люди обладают сильным и волевым характером, отличаются трудолюбием. В качестве талисмана им подходит хризоберилл, помогающий привлечь внимание любимого человека, удачно заключить сделку и быстро решать сложные вопросы.

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Праздник, Обычаи, Традиции, Приметы, Савва Освященный, Какой завтра праздник, Праздник 18 декабря, Саввин день.
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