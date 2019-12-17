День святой Варвары 2019: что нужно обязательно сделать женщинам сегодня

Новости Украины:17 декабря православная церковь чтит память христианской великомученицы Варвары Илиопольской.

17 декабря с утра крестьяне отправлялись в церковь, молились о здоровье и благополучие святой Варваре. Верили, что великомученица поможет избежать внезапной смерти. Варваре Илиопольской молились бездетные женщины, прося помочь забеременеть. Также к святой обращались с просьбой подарить здоровье детям.

В этот день существует множество традиций, которые стоит соблюдать.

Что обязательно нужно сделать в Варварин день:

Сегодня женщины традиционно молятся святой о послании здоровья детям и защите от несправедливости со стороны мужей и свекровей.

Во многих странах в этот день с черешневых деревьев срезают озябшие веточки и ставят в воду, чтобы они расцвели к Рождеству. Также с этой веточкой связано гадание, которое поможет молодым девушкам узнать свою судьбу. Если веточка зацветет до Рождества, то девушка непременно выйдет в этом году замуж.

Кроме того, в этот день надо отдыхать, отложив в сторону все женские дела – шитье, уборку, стирку. Правда, запрет не касается вышивки. Наши прапрабабушки верили, что святая Варвара только рада будет такому времяпрепровождению, ведь она в свое время вышивала ризы самому Христу.

В этот день нужно приготовить особенную кашу. Наши предки верили: если 17 декабря в полынье набрать воду и разговаривать с ней, просить о благополучии для всей семьи, то приготовленное на такой воде блюдо стане поистине волшебным. И если каждый член семьи съест хотя бы ложку такой каши, здоровье и удача непременно будут с ним в следующем году.

Конечно, в современных условиях достаточно сложно решить вопрос и с полыньей, и с разговорами с водой, но достаточно будет и того, если мама просто приготовит вкусное блюдо без гонки и суеты, но с добрыми мыслями и пожеланиями.

Варварин день – это день женского отдыха и молитв о детях. Поэтому пускай он у вас пройдет легко и спокойно. И ничто не испортит предновогоднего настроения.