Денисова и омбудсмен Израиля поговорили о методах рассмотрения жалоб

Украинский и израильский омбудсмены обменялись практическим опытом работы в рамках мандатов и функционирования их ведомств.
Об этом сообщила уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова написала в Telegram.
"Проинформировала Матаньяху Энглмана, что Офис омбудсмена Украины недавно подтвердил статус А - наивысший статус полного соответствия Парижским принципам ООН", - написала Денисова.
Отдельно было сосредоточено внимание на обсуждении методов рассмотрения жалоб. В частности, Денисова поделилась деталями реализации Национального превентивного механизма в Украине и своим виденьем порядка рассмотрения жалоб лиц, которые находятся в местах неволи.
В ответ Государственный контролер и омбудсмен Израиля подчеркнул, что их институт рассматривает жалобы украинцев, которые содержатся в пенитенциарных учреждениях на территории израильского государства.