Денисова и омбудсмен Израиля поговорили о методах рассмотрения жалоб

Новости Украины:Людмила Денисова встретилась с израильским омбудсменом Матаньяху Энглманом.

Украинский и израильский омбудсмены обменялись практическим опытом работы в рамках мандатов и функционирования их ведомств.

Об этом сообщила уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова написала в Telegram.

"Проинформировала Матаньяху Энглмана, что Офис омбудсмена Украины недавно подтвердил статус А - наивысший статус полного соответствия Парижским принципам ООН", - написала Денисова.

Отдельно было сосредоточено внимание на обсуждении методов рассмотрения жалоб. В частности, Денисова поделилась деталями реализации Национального превентивного механизма в Украине и своим виденьем порядка рассмотрения жалоб лиц, которые находятся в местах неволи.

В ответ Государственный контролер и омбудсмен Израиля подчеркнул, что их институт рассматривает жалобы украинцев, которые содержатся в пенитенциарных учреждениях на территории израильского государства.