Дело организатора "референдума ДНР" передадут в Верховный суд

Новости Украины:Судом игнорируется право, участие и осуществляется препятствование в доступе к правосудию.

Дело Романа Лягина, одного из организаторов псевдореферендума о создании террористической организации "ДНР" направят в Киевский апелляционный суд, откуда передадут в Верховный суд. Об этом сообщает "5-й канал".

Отмечается, что там будет вынесено решение о дальнейшем пути дела — Верховный суд решит, будет ли отвод судьи и где будут рассматривать дело. Не исключено, что материалы передадут в суд в Донецкой области.

Известно, что среди сторон обвинения — представители захваченного в Донецке артцентра "Изоляция". Они отмечают, что именно в этом центре боевики удерживают в заложниках украинских военных, журналистов и гражданских.

Адвокат потерпевшей стороны Владимир Ефименко ходатайствовал об отводе председательствующего судьи в начале судебного заседания. Правозащитник утверждает, что судья постоянно переносит рассмотрение дела.

"Судом игнорируется право, участие и осуществляется препятствование в доступе к правосудию. Заявление об отводе рассмотрено не было и было отказано в рассмотрении этого заявления, поскольку суд отмечает, что "Изоляция" не является вроде пострадавшим в этом уголовном производстве", - сообщил адвокат потерпевшего фонда Ефременко.

Напомним: весной 2014 года Лягин руководил так называемой избирательной комиссией в нынешних ОРДЛО. По результатам фейковых референдума образовалось террористическая группировка "ДНР". Украинские спецслужбы задержали Романа Лягина в июне 2019 года. Его обвиняют государственную измену.